Verweij maakt definitief plaats voor Roest op ploegachtervolging

Dat bevestigt Roest dinsdag tegen het AD. Het is niet duidelijk of Verweij in de finale wel weer zijn opwachting mag maken. "Ik heb al even geen team pursuit meer gereden, de laatste was vorig seizoen", aldus Roest.

Bondscoach Geert Kuiper, die hersteld is van griep en zich weer in de buurt van de schaatsers begeeft, hield eerder op dinsdag nog een slag om de arm. "Verweij brengt routine met Blokhuijsen en Kramer, omdat ze al zo vaak hebben samengereden. Met Roest hebben we een jongeling die goed in vorm is."

Verweij, Kramer en Blokhuijsen veroverden vier jaar geleden in Sochi olympisch goud, maar in de kwartfinale van zondag in Pyeongchang bleek Verweij de zwakke schakel bij Nederland. Hij moest in de laatste ronde geduwd worden door Kramer.

Ook individueel kent Verweij (27) nog geen goed olympisch toernooi. Hij werd slechts elfde op de 1500 meter, de afstand waarop de 22-jarige Roest zilver veroverde.

Nederland neemt het in de halve eindstrijd op tegen Noorwegen. "Alles zal moeten kloppen", stelt Kuiper. "Er is geen wisselgeld, we zullen helemaal voluit moeten gaan om de finale te halen."

Vrouwen

Ook bij de vrouwen wordt de opstelling waarschijnlijk aangepast in de halve finale. Ireen Wüst en Antoinette de Jong rijden met Lotte van Beek in plaats van Marrit Leenstra. "We doen het met zijn vieren", zegt Van Beek. "Als ik in de halve finale rijd, is Marrit wat frisser in de finale."

Kuiper: "We hebben een droom en dat is Japan verslaan in de finale. Om dat waar te maken, moeten we top zijn in die finale."

"Lotte heeft dit seizoen al een paar keer goed gepresteerd op de achtervolging", zegt Kuiper. "Bovendien leveren we vrijwel niets in aan snelheid. Marrit behaalde brons op de 1500 meter, met Lotte 0,01 seconde erachter als nummer vier. Het is een luxepositie."

De Nederlandse vrouwen rijden woensdag om 12.00 uur Nederlandse tijd tegen de Verenigde Staten. In de andere halve finale staat Japan tegenover Canada.

De halve finale bij de mannen tussen Nederland en Noorwegen begint om 12.28 uur. In de andere halve finale staan Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De finales staan op dezelfde dag om 13.58 uur (vrouwen) en 14.17 uur (mannen) gepland.

