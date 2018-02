Anema blij met steun NOC*NSF in matchfixingzaak

"Ik ben heel blij met de steun die ik van NOC*NSF en van mijn eigen ploeg heb gekregen", zei Anema dinsdag. "Samen hebben we mijn zaak hier aangepakt. Het is klaar nu. We gaan zoals altijd recht door zee verder.''

Anema kreeg vier jaar geleden een schriftelijke berisping van NOC*NSF, dat besloot de zaak verder stil te houden. Na de publicatie van het verhaal in de Volkskrant, op de dag van de 10 kilometer waarin zijn pupil Jorrit Bergsma titelverdediger was, kwam een stroom van reacties op gang.

"Een zeer slechte timing", oordeelde chef de mission Jeroen Bijl, die de affaire-Anema zo ver mogelijk van TeamNL probeerde weg te houden. "Een smet op onze eerste week bij de Winterspelen."

Het IOC en de internationale schaatsunie (ISU) werden vanuit Gangneung alsnog door NOC*NSF op de hoogte gesteld van de vier jaar oude zaak. Directeur Gerard Dielessen van de sportkoepel gaf in Zuid-Korea toe dat het beter was geweest als het IOC in 2014 meteen was geïnformeerd.

Minister Bruno Bruins van Sport sprak zijn verbazing uit over de kwestie. Hij stelde dat de zaak moet worden uitgezocht door NOC*NSF. De PvdA stelde Kamervragen over de 'doofpotaffaire'.

Ethische commissie

Drie dagen later sprak de ethische commissie van het IOC het voor Anema verlossende woord: NOC*NSF had correct gehandeld in 2014 en ook de juiste sanctie opgelegd volgens de toen geldende regels. Anema mocht in Zuid-Korea blijven en hoefde niet te vrezen voor een straf.

"Ik heb er niet wakker van gelegen", kijkt Anema terug. "Alleen de eerste nacht heb ik maar kort kunnen slapen, omdat ik iedereen moest inlichten. Daarna moest ik weer vroeg gaan trainen. Zodra ik tijd had, heb ik hier echter heerlijk kunnen slapen.''

Anema voelt zich naar eigen zeggen niet aangetast in zijn goede naam. "Diegene die wat roept moet het waarmaken. Ik hoef niks waar te maken."

