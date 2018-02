'Nippleslip'-kunstrijdster Papadakis verovert zilver bij ijsdansen

Papadakis zorgde maandag onbedoeld voor ophef toen tijdens de korte kür haar tepel even zichtbaar was. Voor de vrije kür onder begeleiding van de Moonlight Sonate kreeg ze met Cizeron 123,35 punten, waardoor het duo uitkwam op in totaal 205,28 punten.

Papadakis en Cizeron verzamelden slechts 0,79 punt minder dan Virtue en Moir. Na de korte kür van maandag gingen de Canadezen al aan de leiding. Daarin zorgden ze met 83,67 punten voor een wereldrecord. Het brons ging met 192,59 punten naar Maia en Alex Shibutani uit de Verenigde Staten.

De 22-jarige Papadakis was na het zilver zeer geëmotioneerd. "Ik denk dat ik begin te huilen als iemand me vertelt dat de hond van zijn oma is overleden", stamelde ze.

Virtue en Moir werden voor de tweede keer olympisch kampioen ijsdansen. Acht jaar geleden grepen ze in Vancouver hun eerste titel in deze discipline. In Sochi moesten ze vier jaar geleden genoegen nemen met het zilver.

Eerder deze Spelen veroverden ze al goud met het Canadese team, het onderdeel waarop ze vier jaar geleden zilver pakten. De vijf olympische medailles van Virtue en Moir zijn een record in het kunstrijden.

Freestyleskiën

Bij het freestyleskiën werd Cassie Sharpe dinsdag olympisch kampioene op de halfpipe. De 25-jarige Canadese kwam in het Phoenix Show Park met 95,80 punten tot de hoogste score in de finale.

Sharpe verwees de Française Marie Martinod (92,60) naar het zilver. Vier jaar geleden werd Martinod bij de Olympische Spelen in Sochi ook al tweede. Het brons was met 91,60 punten voor de Amerikaanse Brita Sigourney.

Voor Sharpe, die in 2015 vice-wereldkampioene werd op de halfpipe, is het haar eerste olympische titel. Titelverdedigster Maddie Bowman uit de Verenigde Staten stelde met de elfde plaats teleur.

De freestyleskiesters streden in drie runs om de medailles. Na de eerste run ging Sharpe met 94,40 punten al aan de leiding en in de tweede heat verbeterde ze zich. In de laatste run wisten de andere freestyleskiesters de score van Sharpe niet meer te verbeteren.