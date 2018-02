Nigeriaanse bobsleesters willen in Pyeongchang vooral een voorbeeld zijn

De equipe van piloot Seun Adigun beleeft dinsdag eindelijk de olympische vuurdoop in het ijskanaal in Zuid-Korea. Dan worden bij de vrouwen de eerste twee runs afgewerkt.

In de trainingen bivakkeren Adigun en remster Akuoma Omeoga qua tijden steevast in de achterhoede. Maar het gaat de twee niet om winnen. "Het belangrijkste is dat we doorzettingsvermogen en toewijding hebben getoond", legde Adigun uit. "Het is een proces. We zijn pas anderhalf jaar bezig."

De vrouwen hebben over aandacht niet te klagen. Vanuit de hele wereld stromen de steunbetuigingen binnen. "Dat is hartverwarmend. Het liefst gaven we iedereen die ons steunt persoonlijk antwoord."

Verenigde Staten

Adigun, Omeoga en reserve Ngozi Onwumere kennen elkaar uit de Verenigde Staten, waar ze opgroeiden. Hun basis bevindt zich Texas. "We hebben daar in feite dezelfde faciliteiten als in Nigeria. We gebruiken een fitnessruimte en een atletiekbaan om te trainen", aldus Adigun. "Je hoeft niet ergens te trainen waar ijs en sneeuw ligt. Als het nodig is, kan je daar altijd naartoe reizen."

Omeoga hoopt dat de vrouwen een inspiratie kunnen zijn voor veel Afrikaanse sporters. "Als mensen zien dat het ons is gelukt, weten ze dat het mogelijk is om mee te doen. Dat neemt niet weg dat het als Afrikaanse atleet niet makkelijk is om hier te komen."

De bobsleesters zijn al verschillende keren vergeleken met 'Cool Runnings', de film die is uitgebracht naar aanleiding van de deelname van de Jamaicaanse bobsleeërs aan de Winterspelen van 1988.

"Dat is een eer", merkte Omeoga op. "We praten over iets dat dertig jaar geleden is gebeurd, maar nog altijd relevant is. Hopelijk is onze deelname over dertig jaar onze nalatenschap."