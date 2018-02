Achtervolgingsploeg vindt dat communicatie beter kan ondanks snelste tijd

"Het was een goede race, maar niet de beste", zei Wüst. "Ik denk dat we nog iets beter kunnen samenwerken qua communicatie en de rondetijden moeten nog iets vlakker, zodat ons schema wat minder oploopt aan het einde."

Nederland reed maandag tegen Zuid-Korea, dat luidkeels werd aangemoedigd door het thuispubliek. "We dachten dat we elkaar helemaal niet zouden kunnen verstaan omdat we tegen Zuid-Korea reden", vertelde Leenstra. "Maar omdat zij steeds aan de andere kant van de baan reden, konden we elkaar prima horen."

Desondanks liep de communicatie niet vlekkeloos. Wüst: "We riepen 'jo' of 'go', dat lijkt een beetje op elkaar. In de heat of the moment ging dat fout."

De achtervolgingsploeg heeft afgesproken om woorden met een 'a' of een 'o' te gebruiken. "We hebben 'jo'en 'go', dat klinkt hetzelfde en betekent langzamer rijden. Bij 'gaan' of 'ja' moeten we harder", legt Wüst uit. Leenstra: "Alleen 'aaah!' of 'oooh!' is ook voldoende."

Japan

Ondanks de niet vlekkeloze communicatie was Nederland bijna een halve seconde sneller dan Japan, dat op basis van resultaten dit seizoen favoriet is op de ploegachtervolging. "Het is de eerste keer dit jaar dat we Japan verslaan, dus dat geeft zeker vertrouwen", aldus Leenstra.

De Friezin wilde desondanks niet te veel waarde hechten aan de tijden in de kwartfinale. "Dit was een race waarin je je nog kleine foutjes kon permitteren en die maakte Japan. Maar ze zijn gewoon door naar de halve finale."

"Wij hadden ook een paar kleine foutjes en zijn ook gewoon door. In de finale straks kan dat niet meer."

Van Beek

De verwachting is dat Nederland woensdag in de halve finale tegen de Verenigde Staten reserve Lotte van Beek opstelt, waarna in de mogelijke finale weer in de sterkste formatie wordt gereden.

"Ik denk dat het slim is als we een van ons sparen voor de finale", zei Wüst. "Wie dat is, is aan de bondscoach. Lotte is ook heel sterk. Als we iemand sparen, dan zijn we iets frisser in de finale."

De halve finale tussen Nederland en de VS begint woensdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Enkele minuten later strijden Canada en Japan om de tweede finaleplek. De finale begint om 13.58 uur.