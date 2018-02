Geen Nederlandse medaille op 500 meter, Noor Lorentzen pakt goud

Lorentzen, de leider in het wereldbekerklassement dit seizoen, was tot grote teleurstelling van het thuispubliek één honderdste sneller dan de verrassende Zuid-Koreaan Min-kyu Cha: 34,41 om 34,42. De winnende tijd betekende een olympisch en baanrecord.

Het brons ging naar de 20-jarige Chinees Gao Tingyu, die vooral door een razendsnelle opening van 9,47 een fractie sneller was dan de nummer vier, de 34-jarige Fin Mika Poutala: 34,65 om 34,68.

De drie Nederlandse mannen begonnen allemaal met medaillekansen aan de 500 meter, maar ze moesten het doen met een toptienplek. Europees kampioen Ronald Mulder (34,83) was op de zevende plaats de beste Nederlander.

Verbij

Wereldkampioen sprint Kai Verbij eindigde in 34,90 als negende en regerend wereldkampioen Jan Smeekens werd tiende in 34,93. Vier jaar geleden was er in Sochi nog een volledig oranje podium met Michel Mulder, Smeekens en Ronald Mulder.

Michel Mulder kon zijn titel niet verdedigen in Gangneung, omdat hij eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zesde werd, waar een plek bij de beste drie nodig was voor een ticket naar Zuid-Korea.

Voor het eerst sinds Lillehammer 1994 werd er maar één 500 meter gereden. Bij de vorige vijf Spelen werden de tijden van twee omlopen bij elkaar opgeteld, waardoor alle schaatsers één keer in de binnen- en één keer in de buitenbaan mochten starten.

Sondral

De 500 meter beloofde vooraf de meest onvoorspelbare schaatsafstand van deze Spelen te worden en de sprinters stelden maandag niet teleur in de Gangneung Oval.

Lorentzen zorgde voor de eerste gouden schaatsmedaille voor Noorwegen sinds Adne Sondral in 1998 in Nagano de 1500 meter op zijn naam schreef. De vorige Noorse winnaar van de 500 meter was Finn Helgesen in 1948 in St. Moritz

Sverre Lunde Pedersen veroverde vorige week zondag brons op de 5 kilometer, de eerste Noorse schaatsmedaille sinds de derde plek van Havard Bökko op de 1500 meter in 2010.

Zilverenmedaillewinnaar Min-kyu Cha (24) werd vorig jaar slechts twaalfde bij de WK afstanden in Gangneung. Hij won nog nooit een internationale wedstrijd op de 500 meter. Vorig seizoen werd hij een keer derde bij de wereldbeker in Nagano en deze winter was hij in Calgary goed voor zilver.

Ook Gao, de winnaar van olympisch brons, wacht nog op zijn eerste internationale zege. De jonge Chinees stond één keer op het podium in de wereldbeker, vorig seizoen in eigen land in Harbin.

Constant

Ronald Mulder was dit seizoen misschien wel de meest constante 500 meter-rijder. De tweelingbroer van Michel Mulder pakte goud bij de wereldbeker in Stavanger en bij de EK afstanden in Kolomna, zijn eerste internationale titel.

De 31-jarige Mulder werd na een goede opening van 9.59 in de volle ronde voorbijgesneld door tegenstander Lorentzen. Met 34,83 kwam de Nederlander niet in de buurt van de tijd waarmee hij eind december het snelste was bij het OKT (34,49).

Verbij liep bij het OKT in Thialf tijdens de 500 meter een spierblessure op in zijn lies. Ondanks die kwetsuur zette hij nog de tweede tijd neer in Heerenveen, maar sindsdien kon hij geen wedstrijden meer rijden. Bij zijn olympische debuut kwam hij maandag niet verder dan plek negen. Vrijdag rijdt Verbij nog de 1000 meter, zijn beste afstand.

Smeekens (31) dacht vier jaar geleden in Sochi één minuut dat hij olympisch kampioen werd, maar na een tijdcorrectie ging het goud naar Michel Mulder. Smeekens zorgde vorig jaar zelf voor een primeur door op de olympische baan in Zuid-Korea als eerste Nederlander wereldkampioen te worden op de kortste afstand, in een tijd van 34,58.

De Sallander, die zondag bij de training nog hard ten val kwam, moest maandag als eerste van de favorieten het ijs op en met een tijd van 34,93 wist hij eigenlijk direct dat een medaille er niet in zat.