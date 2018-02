Skiester Vonn moet lachen om 'haters' op sociale media

Vonn is met ruim een miljoen volgers op Twitter en meer dan 1,3 miljoen volgers op zowel Facebook als Instagram één van de populairste deelnemers aan de Olympische Spelen in Pyeongchang, vanwaaruit ze regelmatig haar belevenissen deelt met de wereld.

"Kort voor de race kijk ik niet naar sociale media. Ik plaats zelf misschien wat, maar ik kijk er verder niet naar", vertelt ze maandag tijdens een persconferentie.

Vonn deed op Valentijnsdag een opvallende oproep. Ze twitterde vrijgezel te zijn en vroeg of er iemand in Pyeongchang was die haar date wilde zijn. Vervolgens deelde ze enkele van de ruim vijfduizend reacties die ze kreeg van aanbidders en andere twitteraars.

Haters

Lang niet alle reacties waren positief. "Ik probeer altijd te onthouden dat het maar mensen achter een computer zijn en dat die van alles kunnen zeggen", aldus Vonn. "Het belangrijkste is dat ik het naar mijn zin heb, dat ik ervan geniet om op de Spelen te zijn. Mijn familie is hier, die houdt van mij."

"Natuurlijk zijn er mensen die mij haten. Dat is prima, maar ik laat het voor wat het is. Soms moet je gewoon lachen en beseffen: het is allemaal belachelijk."

Vonn is niet van plan om haar online gedrag aan te passen vanwege de negatievelingen. "Dat is juist wat die pestkoppen willen. Ik sta achter mijn waarden, ik laat me niet afremmen."

Vonn werd in Pyeongchang zesde op de Super-G. Ze komt nog in actie op de afdaling (woensdag) en op de combinatie (donderdag).

