Nederland met olympisch record naar halve finale ploegachtervolging

Nederland, nog altijd zonder de zieke bondscoach Geert Kuiper op het ijs, reed met 2.55,61 onder het eigen baanrecord van vorig jaar (2.55.85) en het eigen olympisch record van vier jaar geleden (2.58,05).

Favoriet Japan klokte de tweede tijd. De zussen Miho en Nana Takagi en Ayana Sato zaten in het begin van de race een paar seconden boven het schema van het Oranje-trio, maar door een sterk slot gaf de ploeg van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit op de streep slechts 0,48 seconde toe (2.56,09).

Canada zette met 2.59,02 de derde tijd neer en neemt het woensdag in de halve finales op tegen Japan. Nederland treft dan de Verenigde Staten, dat maandag met onder anderen topsprinters Heather Bergsma en Brittany Bowe in de ploeg als vierde eindigde in de kwartfinales in een tijd van 2.59,75.

China (3.00,01), Duitsland (3.02,65), Zuid-Korea (3.03,76) en Polen (3.04,80), dat vier jaar geleden nog olympisch zilver veroverde, zijn kansloos voor een medaille.

Samenstelling

De Japanse vrouwen wonnen dit seizoen alle drie de wereldbekers op de team pursuit en scherpten in Salt Lake City het wereldrecord aan tot 2.50,86.

Nederland (niet altijd in de samenstelling van maandag) eindigde twee keer als tweede en finishte één keer niet, door een valpartij van Lotte van Beek in Calgary.

Wüst, Leenstra en De Jong werden in 2016 en 2017 wel wereldkampioen op de achtervolging, beide keren door Japan naar de tweede plek te verwijzen. Vorig jaar zette de Nederlandse ploeg bij de WK afstanden in Gangneung 2.55,85 neer als winnende tijd en kwam Japan tot 2.56,50.

Sochi

Vier jaar geleden werd Nederland voor het eerst olympisch kampioen bij de ploegachtervolging vrouwen, een onderdeel dat sinds 2006 op het programma staat bij de Winterspelen.

Leenstra, Wüst en Jorien ter Mors versloegen in Sochi in de finale de Poolse vrouwen. Van Beek was toen, net als bij deze Spelen, de vierde rijdster. In 2014 kreeg zij ook een gouden medaille omdat ze in de kwartfinales reed in plaats van Leenstra.

Bij de vorige Spelen gold nog de regel dat de winnaars van de vier kwartfinales zich plaatsten voor de halve finales. Maandag kwalificeerden de vier teams met de snelste tijden zich voor de halve eindstrijd. Bij de halve finales en de finale van woensdag spelen de tijden geen rol meer.

Ook de Nederlandse mannen strijden woensdag om de prijzen op de ploegachtervolging. Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen plaatsten zich zondag met de tweede tijd voor de halve finale, waarin Noorwegen de tegenstander is.

