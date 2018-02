Olympische 500 meter belooft spektakel met 'tien à vijftien' kanshebbers

"Heb je even?", zegt Ronald Mulder met een glimlach als hem gevraagd wordt wie de favoriet is op de 500 meter. "Noem de hele startlijst maar op. Er is geen uitgesproken favoriet op deze afstand, die is er gewoon niet."

Niet alle 36 mannen op de deelnemerslijst hebben zicht op het podium, maar het scheelt niet veel. "Er zijn tien à vijftien kanshebbers op een medaille", stelt de 31-jarige Mulder. "En daar ben ik er één van."

Vier jaar geleden bij de Spelen van Sochi was het podium van de 500 meter volledig oranje met Michel Mulder (goud), Jan Smeekens (zilver) en Ronald Mulder (brons).

Titelverdediger Michel Mulder kwalificeerde zich niet voor Pyeongchang 2018, maar regerend wereldkampioen 500 meter Smeekens en wereldkampioen sprint Kai Verbij gaan net als Ronald Mulder maandag voor goud, of in ieder geval een medaille.

Wereldbeker

De concurrentie uit het buitenland is echter moordend op de afstand die om 12.53 uur Nederlandse tijd begint. In de negen wereldbekerwedstrijden over 500 meter van deze winter waren er zes verschillende winnaars: de Noor Havard Lorentzen (3), de Canadezen Alex Boisvert-Lacroix (2) en Laurent Dubreuil, Ronald Mulder en de in Zuid-Korea niet aanwezige Russen Pavel Kulizhnikov en Ruslan Murashov.

Wel op de startlijst staan voormalig olympisch (2010) en wereldkampioen (2012 en 2013) Tae-Bum Mo uit Zuid-Korea, de Duitse winnaar van WK-zilver vorig jaar Nico Ihle, de Japanse wereldkampioen van 2005 Joji Kato en nog een reeks mannen die de afgelopen seizoenen regelmatig op het podium stonden in de wereldbeker (onder anderen de Pool Artur Was, de Fin Mika Poutala en de Japanner Daichi Yamanaka).

"Ik heb er alles aan gedaan om zo goed mogelijk te zijn, maar dat zullen de veertien andere kanshebbers ook zeggen", aldus Ronald Mulder, de regerend Europees kampioen.

"In de wereldbeker ben ik dit seizoen de meest constante 500 meter-rijder, maar daar heb ik hier niks aan. Wat er eerder dit seizoen gebeurd is, telt niet meer. Het gaat alleen om deze ene rit."

Dynamiek

Mulder wijst daarmee op nog een factor die de kortste sprintafstand onvoorspelbaar maakt. Voor het eerst sinds Lillehammer 1994 wordt er maar één 500 meter gereden.

Bij de vorige vijf Spelen werden de tijden van twee omlopen bij elkaar opgeteld, waardoor alle schaatsers één keer in de binnen- en één keer in de buitenbaan mochten starten.

"De nieuwe regel verandert de dynamiek van de wedstrijd", aldus Mulder, die in het verleden al duidelijk maakte dat hij een voorstander is van twee 500 meters. "Het maakt nu niet meer uit of ik het ermee eens ben of niet, het is een gegeven. En het geeft vertrouwen dat ik dit seizoen goed heb gereden met een start in de binnen- en in de buitenbaan."

De loting wees zondag uit dat Mulder in de zestiende van achttien ritten in de binnenbaan start tegen Lorentzen. Hij kan daardoor op de kruising niet jagen op zijn tegenstander, maar heeft wel de ruimere laatste buitenbocht.

Broers

Met die wetenschap begint Mulder maandag aan zijn jacht om de tweede wintersporter te worden die op de Spelen zijn broer opvolgt als olympisch kampioen. De Amerikanen Hayes en David Jenkins pakten in respectievelijk 1956 en 1960 goud bij het kunstrijden.

"Ik heb hier in Zuid-Korea bijna geen contact met de buitenwereld, alleen Michel en mijn vrouw hebben mijn nummer", aldus Ronald Mulder. "Michel heeft nog even overwogen om deze kant op te komen, maar de reis was een te grote onderbreking van zijn seizoen. Maar het leeft natuurlijk enorm met me mee."

De 500 meter voor mannen begint maandag om 12.53 uur Nederlandse tijd. De vrouwen schaatsen eerst vanaf 12.00 uur de kwartfinales van de ploegachtervolging.

