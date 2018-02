Sporttribunaal CAS start dopingonderzoek naar Russische curler

Het CAS meldt maandag in een korte verklaring dat er een procedure is gestart tegen Krushelnitskiy. Er is nog geen datum gepland voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De Russische website Sport Express en persbureau TASS meldden zondag dat Krushelnitskiy positief zou hebben getest op het gebruik van meldonium, een hartmedicijn dat sinds 2016 op de lijst met verboden middelen staat.

"Dit is een enorme teleurstelling voor ons", aldus een woordvoerder van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). "Aan de andere kant toont dit ook aan dat we een effectief systeem hebben." Naar verluidt is de uitslag van de B-staal nog niet bekend.

Krushelnitskiy veroverde dinsdag samen met zijn echtgenote Anastasia Bryzgalova brons op het onderdeel gemengd curling door Noorwegen te verslaan in de troostfinale.

Sluitingsceremonie

Als Krushelnitskiy daadwerkelijk is betrapt op doping, moet hij zijn medaille normaal gesproken inleveren. Daarnaast wordt de kans kleiner dat Rusland bij de sluitingsceremonie van komende zondag alsnog onder de eigen vlag het stadion mag betreden.

"Als bewezen wordt dat hij daadwerkelijk doping heeft gebruikt, dan zullen we overwegen om Rusland uit te sluiten van deelname aan de sluitingsceremonie", bevestigde een woordvoerder van het IOC.

Vanwege het grote Russische dopingschandaal bij de Spelen van vier jaar geleden in Sochi doen de 168 Russische sporters in Pyeongchang mee onder neutrale vlag en onder de noemer 'olympische atleten uit Rusland'.

Sinds meldonium op de lijst met verboden middelen staat, zijn meer dan honderd Russische atleten betrapt op het gebruik van dat middel, onder wie toptennisster Maria Sharapova.