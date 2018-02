Teleurgestelde Maas vindt dat ze te weinig punten kreeg van jury

Maas, die als eerste in actie moest komen, vond dat ze met een score van 65,00 te weinig punten kreeg van de jury voor haar eerste sprong. "De jury had me te weinig punten gegeven, vond ik. Ik wist dat de jury van mijn score de wedstrijd ging 'bouwen'. Dat is niet zo'n fijn idee", baalde ze.

In de tweede run kwam Maas ten val. "Mijn tweede sprong had, als die goed was gegaan, meer dan 80 punten op moeten leveren. Dan was ik gewoon door geweest. Normaal gesproken haal ik op Big Air ook altijd de finale.''

De 33-jarige Nederlandse stond na de eerste run zeventiende en ging vervolgens vol voor een finaleplek, maar die poging mislukte. "Als ik 'm tien keer zou proberen, gaat ie normaal gesproken zeven keer goed'', zei ze over haar tweede sprong.

Teleurstelling

"Voor een kwalificatierun ga je niet al te gekke dingen doen", vervolgde ze. "Maar het had wel wat meer moeten zijn dan dit. Voor een finale had ik nog wel wat meer in mijn hoofd.''

Door het missen van de finale op Big Air en haar 23e plek op slopestyle liepen de Spelen voor Maas opnieuw uit op een teleurstelling. Eerder wist ze in Turijn en Sochi geen medaille te bemachtigen.

"Als ik hier uiteindelijk na vier jaar ben, is dat niet leuk", aldus Maas. "Het is niet de eerste keer dat ik op mijn kont val. Dat hoort bij onze sport. Maar als het tijdens zo'n grote wedstrijd niet lukt, is dat frustrerend.''

Voorbereiding

Volgens Maas waren haar mindere prestaties in Pyeongchang deels te wijten aan haar voorbereiding. "Ik ben al maanden aan het vechten met mijn gekneusde hak. Mijn hele seizoen is een beetje vervelend geweest", mopperde Maas.

"Het begon met een gebroken nek. Uiteindelijk kwam ik allerlei kleine blessures tegen", vervolgde ze. "Door die blessures moest ik veel wedstrijden rijden om me te kwalificeren. Dan blijft er weinig tijd voor trainingen over om nieuwe trucs te proberen."

Ondanks het teleurstellende optreden in Zuid-Korea verwacht ze er over vier jaar in Peking weer bij te zijn op de Winterspelen. "Ik ga gewoon door met snowboarden. Ik weet dat ik nog heel veel beter kan worden. Daar ga ik voor."