Erbanova: 'Voor deze bronzen medaille ben ik naar Nederland verhuisd'

"Karolina heeft heel veel meegemaakt, de afgelopen jaren zijn echt een worsteling geweest voor haar", aldus Dennis van der Gun, sinds twee jaar de trainer van Erbanova. "Het is echt ontzettend knap hoe ze dat allemaal doorstaan heeft. Daarom heeft die medaille zoveel waarde voor haar. En dus ook voor mij."

Erbanova vierde zondag het grootste succes in haar carrière door achter de Japanse Nao Kodaira (36,94) en de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee (37,33) in een tijd van 37,34 derde te worden op de 500 meter in de Gangneung Oval.

Na afloop noemde de regerend Europees kampioene sprint haar bronzen medaille "het einde van een heel lang hoofdstuk van mijn loopbaan. Dit is ongelooflijk. Ik ben al zo vaak vierde geworden in de wereldbeker en nu word ik op precies het goede moment derde."

Timmer

Erbanova, die in 2010 op 17-jarige debuteerde op de Spelen, besloot na Sochi 2014 om huis en haard achter te laten en naar Nederland te verhuizen. Ze trainde eerst twee winters onder Marianne Timmer en Gianni Romme bij Team Continu en sinds het seizoen 2016/2017 werkt ze met Van der Gun bij Team AfterPay.

"Karolina heeft de afgelopen jaren door flink wat muren heen moeten gaan", zei de 39-jarige Van der Gun. "Ze ging in een ander land wonen en moest bijna alles zelf betalen en regelen."

"Gelukkig werd ze vorig seizoen Europees kampioen sprint en heeft ze voor het eerst wat geld gekregen van het Tsjechische NOC. En ze heeft een paar eigen sponsoren."

De overstap naar Nederland werd Erbanova in haar geboorteland niet in dank afgenomen. "De Tsjechen hebben één trainer en dat is Petr Novak, en die is de baas. Dat Karolina daar wegging, is niet goed ontvangen."

Sablikova

Erbanova, die vier jaar geleden in Sochi tiende werd op de olympische 500 meter, merkte in Tsjechië echter dat ze stilstond in haar ontwikkeling. Drievoudig olympisch kampioene Martina Sablikova is de grote ster in het Tsjechische schaatsen en Erbanova moest zich schikken in die rolverdeling.

"Karolina is een sprinter en moest gewoon meedoen met het trainingsprogramma van stayer Sablikova", aldus Van der Gun. "Karolina heeft vier jaar geleden voor een echte sprintroute gekozen, in Nederland. Daar snapten ze in het begin niks van in Tsjechië."

Van der Gun staat nog steeds niet op het ijs bij de races van Erbanova. "Novak wil graag op de kruising staan. Prima, het maakt mij niks uit en Karolina ook niet. Ik kan haar tot vlak voor haar race coachen en dat is het belangrijkste."

Van der Gun was ook de eerste die Erbanova omhelsde nadat het zeker was dat ze de tweede Tsjechische schaatser met een olympische medaille is. "Ik ben vier jaar geleden naar Nederland verhuisd voor dit moment", jubelde Erbanova. "Ik ben echt ontzettend blij."