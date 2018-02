Troostende woorden olympisch kampioene Kodaira doen Lee goed

De onttroonde kampioene uit Zuid-Korea barstte na de laatste rit in tranen uit, maar reed desondanks voor haar eigen publiek een ereronde met de vlag van haar land.

Ze kreeg een arm om de schouder van haar opvolgster, waarna Lee al snel een lach tevoorschijn toverde. "Ik moest huilen van blijdschap", gaf Lee na afloop toe. "Ik was zo nerveus voor de wedstrijd, ik had er veel zin in."

De woorden van Kodaira hielpen haar, erkende ze. "Ze zei erg trots op me te zijn en ik ben heel trots op haar. Ze heeft hier niet alleen een 500 meter gereden, maar ook een 1500 en 1000 meter. Daar hadden we het over."

Status

Ook Kodaira stond met de nodige verwachtingen aan de start. De Japanse domineerde de World Cups over 500 meter dit seizoen en was de grote favoriete. Die status maakte ze meer dan waar.

"Ik voelde me de aanvoerder van heel Japan", zei de nieuwe olympisch kampioene. "Ik heb ook veel aandacht gekregen van alle Japanners hier. Ik moest schaatsen zoals ik altijd doe en dat heb ik gedaan."

Er zat ook een klein Nederlandse tintje aan de zege van Kodaira. Ze trainde namelijk tussen 2014 en 2016 bij Marianne Timmer in Nederland. "Ik ben niet naar Nederland gegaan om te leren schaatsen of mijn techniek bij te schaven. Ik wilde de topsportcultuur ervaren. Dat was het allerbelangrijkste voor me."