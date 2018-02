Verweij vreest ondanks matig optreden niet voor plek in ploegachtervolging

"We gaan overleggen over de opstelling en het is niet helemaal aan mij, maar ik denk dat ik niet hoef te vrezen voor mijn plek", aldus Verweij.

De Nederlandse ploeg, met naast Verweij ook Jan Blokhuijsen en Sven Kramer, kwam in de Gangneung Oval tot de tweede tijd in de kwartfinales van de team pursuit (3.40,03). Zuid-Korea was bijna een seconde sneller (3.39,23) en nummer drie Noorwegen - de tegenstander van het Oranje-trio in de halve finales van woensdag - klokte 3.40,09.

Arie Koops, die de zieke bondscoach Geert Kuiper zondag verving op het ijs, zei na de race dat de kwartfinale maandag uitgebreid zal worden geanalyseerd, ook met de schaatsers. Kuiper zal vervolgens dinsdag besluiten wat de opstelling is voor de halve finale.

Materiaal

Zeker is dat de moeizame kwartfinalerace van de olympisch kampioen van Sochi 2014 vooral lag aan de mindere dag van Verweij. De nummer elf van de 1500 meter gaf na de rit aan dat hij problemen had met zijn materiaal.

"Ik kon niet lekker schaatsen, want als ik mijn linkerschaats neerzette had ik geen druk. Het voelde vanaf de eerste ronde niet goed in de bochten. Ik gleed steeds een beetje weg en dat maakte het zwaar."

Verweij had in de catacomben van de Gangneung Oval niet direct een idee wat er mis was met zijn linkerschaats. "Maar het was in ieder geval niet best. Ik ga dus even goed naar mijn materiaal kijken."

Kopbeurt

Omdat Verweij door had dat hij niet goed schaatste, was zijn laatste kopbeurt een halve ronde korter dan gepland. "Ik denk dat we dat als team goed opgelost hebben, maar al met al was het gewoon een mindere rit. Het is nu aan mij om de volgende keer een betere race neer te zetten."

Of Verweij woensdag in de halve finale een nieuwe kans krijgt, is uiteindelijk de keuze van bondscoach Geert Kuiper of zijn plaatsvervanger Arie Koops. Bij de kwartfinale stond Koops op het ijs omdat Kuiper griep heeft.

Met Roest, de nummer twee van de olympische 1500 meter, hebben de keuzeheren een sterk alternatief achter de hand.

"Er is geen reden tot paniek", aldus Verweij. "Maar we zijn met z'n viertjes, dus als er iemand anders opgesteld moet worden, doen we dat."

Koops zei dat hij zich geen zorgen maakte over Verweij. "Dat is niet nodig als je hier met z'n drieën een tijd van 3.40 rijdt. Zoals de schaatsers ook zelf hebben gezegd: we zullen alles doen in het teambelang. Er is maar één teambelang en dat is een prijs winnen."

Evalueren

Kramer wilde niet al te veel op de zaken vooruitlopen en liet in het midden of Verweij gepasseerd moet worden ten faveure van Roest.

"Uiteindelijk gaat het erom dat aan het einde van de achtervolging iedereen binnen de ploeg even moe is. Dat was vandaag niet het geval. Dus ik moet meer op kop zitten als we in deze samenstelling blijven rijden. Natuurlijk zullen we daar met z'n vieren en de bondscoach over spreken. We laten dit even berusten vandaag en morgen kijken we verder.''

Kramer vond het in eerste instantie heel goed gaan in de kwartfinale. "Tot twee ronden voor het einde, toen kwamen we een beetje in moeilijkheden. Koen had een iets mindere beurt en gaf die heel volwassen weg. In het verleden zag je nog wel eens dat het helemaal uit elkaar viel als iemand het moeilijk kreeg. Als team pakten we het nu goed op en bleven we dicht bij elkaar.''

Blokhuijsen zei tegen de NOS dat hij een wijziging in de samenstelling van het Nederlandse team niet echt ziet zitten.

"Volgens mij zijn we met dit team vier jaar geleden olympisch kampioen geworden. Dan moet je niet wisselen. Bovendien waren we vier seconden sneller dan in de heats van vorig jaar op de WK afstanden. Dat is dus prima."