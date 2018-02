Nederlandse achtervolgingsploeg met enige moeite naar halve finales

Nederland, waar Verweij het niet makkelijk had, was met 3.40,03 langzamer dan Zuid-Korea (3.39,29). Ook Noorwegen (3.40,09) en Nieuw-Zeeland (3.41,18) zitten bij de laatste vier. Japan (3.41,62) is de eerste verliezer.

Canada, met onder anderen olympisch kampioen 10 kilometer Ted-Jan Bloemen, redde het ook niet in de kwartfinales. De geboren Nederlander zette samen met Jordan Belchos en Denny Morrison slechts de zevende tijd neer (3.41,73).

Het verschil tussen de winnaar Zuid-Korea en de nummer laatst Verenigde Staten was minder dan vier seconden. De Amerikanen reden in de laatste rit tegen Nederland.

Nederland - toen met Blokhuijsen, Jorrit Bergsma en Douwe de Vries - werd vorig jaar wereldkampioen in Gangneung in een tijd van 3.40,66. Zondag reden de eerste drie ploegen onder dat baanrecord.

Regel

Vier jaar geleden bij de Spelen van Sochi was een ploeg zeker van de halve finale bij winst van zijn kwartfinale, maar die regel is voor deze Spelen veranderd.

Zondag plaatsten de vier snelste ploegen qua tijd zich voor de halve eindstrijd, terwijl de vier langzaamste teams een medaille kunnen vergeten.

De halve finales en de finale, waarin de tijden geen rol meer spelen, zijn woensdag. Nederland rijdt dan tegen Noorwegen en Zuid-Korea neemt het op tegen het verrassende Nieuw-Zeeland. Ook de vrouwen strijden zondag om de prijzen. Marrit Leenstra, Ireen Wüst en Antoinette Jong schaatsen maandag eerst nog de kwartfinale.

Teleurstelling

Kramer, Verweij en Blokhuijsen zorgden vier jaar geleden in Sochi voor het eerste Nederlandse goud op de ploegachtervolging voor mannen, een onderdeel dat sinds 2006 op het olympisch programma staat.

Na de olympische finale in Rusland stond het gouden Nederlandse trio door uiteenlopende redenen lange tijd niet meer samen op het ijs voor een team pursuit, tot vorig jaar december.

Toen schaatsten Kramer, Verweij en Blokhuijsen bij de wereldbeker in Calgary direct de snelste tijd van het seizoen (3.36,11) en bleven ze maar een halve seconde boven hun eigen wereldrecord.

Kramer (zesde op de 10 kilometer), Verweij (elfde op de 1500 meter) en Blokhuijsen (zevende op de 5 kilometer) moesten deze Spelen allemaal al een teleurstelling slikken, terwijl reserve Patrick Roest zilver won op de 1500 meter.

Desondanks twijfelde de grieperige bondscoach Geert Kuiper, die de laatste dagen op het ijs vervangen werd door Arie Koops, niet over zijn selectie voor de kwartfinale. Het bekende Oranje-trio kon zondag echter niet overtuigen in de volle Gangneung Oval. De tweede tijd was wel genoeg om woensdag voor de medailles te mogen strijden.

