Herstelde Verbij heeft geen idee wat hij kan op olympische 500 meter

"Het wordt voor mij ook een verrassing wat ik hier kan", aldus Verbij zondag na zijn training in de Gangneung Oval. "Het wordt mijn eerste wedstrijd sinds eind december, dus het is echt heel spannend."

De wereldkampioen sprint liep tijdens de 500 meter bij het OKT een spierblessure op in zijn lies. Desondanks pakte hij op de kortste afstand een olympisch ticket. Sindsdien heeft hij gerevalideerd en veel getraind, maar niet eens een trainingswedstrijdje gereden.

Pas een week geleden durfde Verbij het aan om voor het eerst weer een start te oefenen, wat door het explosieve karakter het meest risicovol is met een liesblessure. "Het aantal starts dat ik gemaakt heb sinds mijn blessure, is nog wel op de vingers van één hand te tellen", zei de pupil van Gerard van Velde.

"De eerste keer volle bak starten en 100 meter rijden was een spannend moment, maar de tijd viel me mee. Het was niet mijn snelste 100 meter ooit, maar het kwam wel aardig in de buurt. Wat de tijd was? Ha, dat ga ik niet zeggen."

Herstel

Verbij, die wat later dan de meeste Nederlanders naar Zuid-Korea kwam omdat hij pas in de tweede week in actie hoeft te komen, heeft inmiddels het gevoel dat hij weer net zo goed schaatst als altijd.

"Ik heb vier jaar naar deze Spelen toegeleefd, dus het was best wel een klap in mijn gezicht toen ik geblesseerd raakte. Maar daarna is het herstel heel snel verlopen en goed gegaan en nu voel ik me fit en goed."

"Ik heb de afgelopen acht weken gewoon kunnen trainen en dus best een goede voorbereiding op de Spelen kunnen draaien. Maar omdat ik geen wedstrijd heb gereden in die periode, is de 500 meter van maandag nog wat spannender dan hij al is."

Medaillekansen

De beste afstand van Verbij is de 1000 meter van vrijdag, waar hij een van de topfavorieten is. Maar als hij in goeden doen is, heeft de sprinter van Team Plantina ook op 500 meter zicht op het podium. Dit seizoen was hij in de wereldbeker al een keer tweede en een keer derde op de kortste afstand.

"Ik krijg regelmatig de vraag of ik de 500 meter als een training zie voor de 1000, maar ik neem de 500 echt wel serieus. Ik ben de laatste weken toch langzaam weer gaan denken dat er medaillekansen zijn voor mij op de 500 meter."

Verbij start maandag in de zeventiende van achttien ritten in de buitenbaan tegen de Japanner Daichi Yamanaka. Wereldkampioen Jan Smeekens (tiende rit) en Europees kampioen Ronald Mulder (zestiende rit) zijn de andere Nederlandse deelnemers.

In tegenstelling tot vier jaar geleden - toen het olympische podium volledig Nederlands was met Michel Mulder, Smeekens en Ronald Mulder - wordt er maandag één 500 meter gereden in plaats van twee.