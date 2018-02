Verbij als laatste Nederlander in actie op 500 meter, Mulder tegen Lorentzen

Ronald Mulder moet een rit eerder de baan op. De winnaar van de kortste afstand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) treft de Noor Havard Lorentzen, de leider in de wereldbekerstand. Jan Smeekens schaatst in de tiende rit tegen de Amerikaan Mitchell Whitmore.

De 500 meter wordt afgesloten door de Canadees Alex Boisvert-Lacroix en de Fin Mika Poutala. Het startschot van de eerste rit klinkt maandag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

De olympische 500 meter ging in het verleden altijd over twee races, die bij elkaar werden opgeteld. Nu krijgen de schaatsers maar één kans om een tijd neer te zetten. Mulder start maandag in de binnenbaan, Smeekens en Verbij in de buitenbaan.

Sochi

Vier jaar geleden bij de Olympische Spelen in Sochi leverde de 500 meter een volledig Nederlands podium op. Michel Mulder, die zich vorige maand op het OKT niet wist te plaatsen, bleef toen Smeekens en broer Ronald Mulder voor.

Smeekens waande zich in Rusland even winnaar van olympisch goud. Na de finish verscheen er even het nummer 1 achter zijn naam, maar uiteindelijk bleek hij toch een honderdste van een seconde langzamer dan Michel Mulder. Smeekens revancheerde zich door vorig jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter te worden.

De snelste tijd van het seizoen is in handen van Ruslan Murashov (34,02), maar door het Russische dopingschandaal is hij er niet bij in Zuid-Korea. Van de schaatsers die wel in actie komen, was de net van een liesblessure herstelde Verbij (34,13) dit seizoen de snelste.

Uitslag loting

1. Tsubasa Hasegawa (Jap) - Daniel Greig (Aus)

2. Kimani Griffin (VSt) - Artyom Krikunov (Kaz)

3. Mathias Voste (Bel) - Joel Dufter (Dui)

4. Mirko Giacomo Nenzi (Ita) - Xie Jiaxuan (Chn)

5. Ignat Golovatsiuk (WRu) - Yang Tao (Chn)

6. Stanislav Palkin (Kaz) - Pedro Causil (Col)

7. Sung Ching-Yang (Tai)-Jonathan Garcia (VSt)

8. Henrik Rukke (Noo) - Artur Nogal (Pol)

9. Roman Krech (Kaz) - Pekka Koskela (Fin)

10. Mitchell Whitmore (VSt) - Jan Smeekens (Ned)

11. Piotr Michalski (Pol) - Mo Tae-Bum (ZKo)

12. Gao Tingyu (Chn) - Joji Kato (Jap)

13. Kim Jun-Ho (ZKo) - Laurent Dubreuil (Can)

14. Gilmore Junio (Can) - Cha Min-kyu (ZKo)

15. Artur Was (Pol) - Nico Ihle (Dui)

16. Ronald Mulder (Ned) - Havard Lorentzen (Noo)

17. Daichi Yamanaka (Jap) - Kai Verbij (Ned)

18. Alex Boisvert-Lacroix (Can) - Mika Poutala (Fin)