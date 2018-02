Smeekens komt dag voor 500 meter met schrik vrij na harde val bij training

"Zoals het nu lijkt, is er niets aan de hand", zei Jac Orie, de trainer van Smeekens, na de middagtraining. "Hij ging wat te snel de bocht in en tikte met zijn schoen het ijs aan."

"Als je met 60 kilometer per uur de boarding in klapt met je hoofd, voel je natuurlijk wel wat. Het is een beetje dof allemaal, alsof je plat op het water valt", aldus Orie. "Maar er is niks kapot bij Jan."

Smeekens stond al snel weer op, maar trainde niet meer verder. Toch verwacht Orie niet dat zijn val invloed zal hebben op de 500 meter van maandag. "Zoals ik hem zag bewegen, denk ik niet dat het grote gevolgen heeft. Hij kon niet door, omdat er een botte plek op zijn schaats zat. Anders had hij verder getraind."

Smeekens zelf zei in gesprek met NUsport ook dat er fysiek weinig aan de hand was met hem. "Ik voel me nu helemaal goed. Ik ging hard de kussens is. Dat heb je liever niet, maar beter vandaag dan morgen tijdens wedstrijd."

"Ik ga nu lekker rusten en zorgen dat mijn lichaam morgen tiptop in orde is", aldus Smeekens, die bij de openingsceremonie de vlaggendrager was van Nederland.

Zilver

Vier jaar geleden won Smeekens in Sochi olympisch zilver op de 500 meter achter Michel Mulder en voor Ronald Mulder, die brons pakte. Ook maandag behoort de 31-jarige Raaltenaar tot de medaillekandidaten.

Orie verwacht niet dat de voorbereiding van Smeekens erg verstoord is door de val. "Er zijn heel veel schaatsers geweest die een goede voorbereiding hebben gehad op hun race en die reden vervolgens ook niet allemaal hard", relativeerde de coach van Lotto-Jumbo. "Maar je hebt natuurlijk liever dat hij blijft staan."

De 500 meter begint maandag om 12.53 uur Nederlandse tijd.