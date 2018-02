Snowboardster Dekker hoopt op plek bij eerste acht

"Dat is de druk die ik mezelf opleg", aldus de 21-jarige Dekker, die dit seizoen in internationale wedstrijden nog niet wist te overtuigen.

"Afgelopen wereldbekerwedstrijden kwam het er niet uit", aldus Dekker. "Niet op de manier waarop ik het op trainingen doe. Dat is heel jammer."

"Dan ga je toch met een ander gevoel hier naartoe. Dan heb je meer vertrouwen en weet je dat het lukt en kan.''

Lekker rustig

De Zoetermeerse arriveerde afgelopen week als laatste van de Nederlandse sporters in Zuid-Korea. Vier jaar terug in Sochi koos ze ook voor een late aankomst.

"We kunnen hier ver voor het toernooi nog niet trainen. Het is ook wel lekker rustig. Anders word je steeds omgeven door alle olympische sporters", legt ze uit.

Vanuit haar trainingskamp in Oostenrijk en thuis in Nederland zag Dekker de eerste week van de Olympische Spelen veel wedstrijden op televisie. "Ik heb bijna alles gezien. Het skiën volg ik en het snowboarden natuurlijk. Voor de race van Cheryl Maas op slopestyle ben ik 's nachts mijn bed uitgegaan.'"

Het olympische gevoel kreeg de jonge Nederlandse snowboardster pas echt toen ze in Pyeongchang arriveerde. "Als je hier bent komen er toch wel weer zenuwen. Ook al heb ik Sochi al meegemaakt. Alle gekte er omheen is niet nieuw meer voor me, dus dat is wel anders."

Teleurgesteld

Trainer Richard Pickl deelt de verwachtingen van Dekker. "Ik zou teleurgesteld zijn als ze de top acht niet haalt. Dat is het niveau dat ze kan halen", zegt de Oostenrijkse coach van Dekker. "Als je bij de laatste acht zit, kan van alles gebeuren."

In Sochi werd de toen 17-jarige Dekker negentiende op de parallelslalom en 22e op de parallelreuzenslalom. Dat eerste onderdeel is echter door het Internationaal Olympisch Comité van het programma van de Spelen gehaald. "De verschillen tussen beide disciplines zijn minder groot dan Michelle soms denkt", zegt Pickl. "Ik heb er veel vertrouwen in, ik kijk er naar uit. De snelheid heeft ze."

De eerste kwalificatierun op de parallelreuzenslalom begint donderdag om 4.00 uur Nederlandse tijd.