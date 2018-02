Bondscoach Otter: 'Knegt is tovenaar maar geen wonderboy'

"Sjinkie is een tovenaar, maar hij is geen wonderboy", zei Otter. "Daar zit een verschil tussen. Hij kan heel mooie dingen doen op het ijs, maar dat wil niet zeggen dat hij altijd maar alles naar zich toe trekt."

De 28-jarige Knegt, die eerder deze Spelen zilver veroverde op de 1500 meter en met de relayploeg werd uitgeschakeld in de heats, kwam zaterdag in de Ice Arena in Gangneung niet door de kwartfinales van de 1000 meter.

Na een slechte start raakte hij in de slotrondes met John-Henry Krueger in gevecht om de tweede plek, die nodig was voor een plaats in de halve finales. De scheidsrechters oordeelden na de race dat Knegt de Amerikaan had gehinderd, waardoor de Fries een straf kreeg en uitgeschakeld was.

"Sjinkie kan veel, maar dit zijn wel de Olympische Spelen. Hij reed niet tegen een stel koekenbakkers in de kwartfinale", aldus Otter. "Het had niet moeten gebeuren, maar dit is ook shorttrack. En dat maakt onze sport ook zo leuk."

Snurken

Knegt stelde zaterdag zelf na afloop dat Krueger een "schwalbe" maakte door hun onderlinge contact te overdrijven. Hij gaf echter ook toe dat hij zelf niet goed begon aan de race.

"Sjinkie was een beetje aan het snurken bij de start", zag ook Otter. "Daardoor kwam hij in de eerste ronde achteraan te rijden. Het zou kunnen dat die Amerikaan een schwalbe maakt, maar Sjinkie nam ook het risico dat zijn tegenstander een schwalbe kon maken."

Het was niet de eerste keer in de carrière van Knegt - of de eerste keer deze Spelen - dat Knegt niet helemaal scherp leek in zijn eerste race van een dag. Vorige week zaterdag zei hij over zijn heat op de 1500 meter dat het "leek alsof hij als een kleuter op het ijs stond".

"Dat geeft misschien aan dat Sjinkie een ritje nodig heeft om op gang te komen", stelde Otter. "Soms kun je daarmee wegkomen, ook op de Spelen, maar dat was nu niet het geval. Hij weet dat dit een probleem is bij hem en dat zal hij uiteindelijk toch echt bij zichzelf moeten zoeken."

500 meter

Knegt krijgt volgende week nog één kans om zijn eerste olympische titel te veroveren, en de eerste gouden shorttrackmedaille voor Nederland. Ook op de 500 meter, die dinsdag (heats) en donderdag (finalerondes) op het programma staat, is hij weer een van de topfavorieten.

"Na zijn zilveren medaille op de 1500 meter zei Sjinkie al stoer: 'Iedereen denkt dat ik hier voor de 1500 meter kom, maar ik kom voor de 500 meter'", aldus Otter.

"Ik vind dat wel mooi, dat is ook een karaktereigenschap die wij zoeken bij onze atleten. Je moet als shorttracker niet te lang mokken over wat er fout is gegaan. Na 24 uur stoppen we alles in een doosje en flikkeren we dat weg."

