IOC oordeelt dat NOC*NSF juist heeft gehandeld in zaak-Anema

De 62-jarige Anema kreeg in 2014 een berisping van NOC*NSF nadat hij op de Winterspelen in Sochi als coach van Frankrijk had aangeboden dat de Franse achtervolgingsploeg in de kwartfinale van Nederland zou verliezen.

In ruil daarvoor zou Nederland het rustig aan moeten doen, om te voorkomen dat Franse schaatsploeg ingehaald zou worden en fondsen van de Franse bond zou verliezen.

NOC*NSF hield de kwestie stil, maar de Volkskrant bracht het verhaal deze week tijdens de Winterspelen in Pyeongchang alsnog naar buiten. Daarop legde NOC*NSF de zaak-Anema toch nog aan het IOC voor.

Tijdens een gesprek tussen beide sportkoepels oordeelde het IOC dat de gevolgde procedure en de opgelegde straf van het NOC*NSF volledig overeenkomstig waren met de IOC-regels die destijds van kracht waren.

Proportionaliteit

Gerard Dielessen, algemeen directeur van de Nederlandse sportkoepel, meldt zondag in een reactie dat NOC*NSF tevreden is over de uitspraak van het IOC.

"Wij zien dit als een bevestiging dat zowel het doorlopen proces als de opgelegde sanctie op een integere wijze tot stand zijn gekomen. Bovendien zien wij dit als een erkenning van de proportionaliteit van de sanctie."

Anema is in Pyeongchang aanwezig als coach van de Nederlanders Jorrit Bergsma, Bob de Vries, Irene Schouten, de Amerikaanse Heather Bergsma en de Canadees Olivier Jean.

Opgeblazen

De schaatscoach reageerde zaterdag voor het eerst op de commotie die donderdag rondom zijn persoon ontstond. Pas na de Spelen in Pyeongchang wil hij zijn versie van de matchfixing-zaak geven, omdat hij zijn schaatsers niet wil afleiden van de wedstrijden. Toch wilde Anema alvast benadrukken dat de zaak wat hem betreft enorm opgeblazen is.

"Het is niet eens een storm in een glas water. Het is niet meer dan geroer met een lepeltje", zei Anema. "Ik voel me nergens schuldig over en ben ook niet schuldig."

NOC*NSF benadrukt dat de sportkoepel net als het IOC groot belang hecht aan het voorkomen van manipulatie van wedstrijden. "Vanaf 2014 hebben wij met steun van het IOC een aantal instrumenten ontwikkeld om de bewustwording van sporters en hun begeleiders op dit gebied te vergroten."

Minister Bruno Bruins van sport sprak zijn verbazing uit over de kwestie. Hij stelde dat de zaak moet worden uitgezocht door NOC*NSF. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de affaire.

