IOC ondanks lege stoeltjes tevreden over organisatiecomité Pyeongchang

Veel stadions zijn verre van uitverkocht in Pyeongchang (sneeuwsporten) en Gangneung (ijssporten). De organisatie geeft overgebleven kaartjes aan vrijwilligers om de bezetting van de stadions te verbeteren, maar nog steeds zijn er vaak lege plekken op de tribunes zichtbaar.

De organisatie beweert dat negentig procent van de kaarten verkocht zijn. De lege stoeltjes worden toegeschreven aan de kou en harde wind tijdens de eerste dagen van de Spelen en aan het Chinese Nieuwjaar.

"Bij sommige wedstrijden was de kaartverkoop niet 100 procent", zegt uitvoerend directeur Christophe Dubi van het IOC zondag. "De organisatie heeft er alles aan gedaan om de stadions zo goed mogelijk te vullen. Dat hebben ze uitstekend gedaan."

Niveau

Tijdens de Winterspelen zijn er geen grote operationele problemen geweest. Op dat vlak heeft Pyeongchang zijn zaken beduidend beter op orde dan Rio de Janeiro bij de Zomerspelen van 2016.

"Halverwege de Spelen is een mooi moment om de kwaliteit van de Spelen te beschouwen", vindt Dubi. "We zijn erg blij met het niveau dat de atleten halen. Dat is het resultaat van lang en hard werken, ook van het organisatiecomité."

Koningin

Het IOC stipte de prestatie van Ester Ledecka aan als een sportief hoogtepunt in Pyeongchang. De Tsjechische snowboardster verraste zaterdag door het goud te winnen op de super-G bij het skiën.

"Net als iedereen waren we verbaasd door de prestatie van Ledecka", zegt IOC-woordvoerder en voormalig wereldkampioen snowboarden Mark Adams. "Misschien is zij nu al de koningin van de Spelen en wie weet pakt ze ook nog goud in de snowboardcompetitie."

De Amerikaanse zender NBC, dat een miljardencontract afsloot met het IOC om zendgemachtigde te worden van de Spelen, miste het historische moment van Ledecka. NBC dacht dat de tijd van de Oostenrijkse favoriete Anna Veith goed genoeg zou zijn voor goud en schakelde in zijn live-uitzending over naar een ander evenement.

De Spelen in Pyeongchang duren nog tot en met volgende wek zondag.