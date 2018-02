Superieure Hirscher naar tweede goud, Noorwegen leidt medailleklassement

Topfavoriet Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, kwam op het Yongpyong Alpine Centre tot een eindtijd van 2.18,04. In beide runs was hij veruit de snelste.

Henrik Kristofferson bleef het dichtst in de buurt van de ontketende Hirscher. De Noor gaf 1,27 seconde toe en pakte daarmee het zilver. Kristofferson stond na de eerste run niet in de top tien, maar zette in zijn tweede afdaling de snelste tijd neer.

Alexis Pinturault, eerder winnaar van zilver op de combinatie, pakte net als vier jaar geleden brons. De Fransman moest over twee runs 1,31 seconde toegeven op de 28-jarige Hirscher.

Op de Spelen van Sochi in 2014 eindigde de Oostenrijker op de reuzenslalom nog op de ondankbare vierde plaats. Eerder deze Spelen pakte hij op de combinatie al de eerste olympische gouden medaille in zijn loopbaan

Noorwegen

Noorwegen passeerde Duitsland aan kop van het medailleklassement. De Scandinaviërs zegevierden zondag op de slopestyle en bij de langlaufestafette voor mannen. Noorwegen heeft nu net als Duitsland negen gouden medailles, maar pakte vaker zilver en brons.

Bij het freestyle-evenement slopestyle ging de olympische titel naar Oystein Braaten. De Noorse skiër zette in de finale in zijn eerste run een indrukwekkende score van 95.00 neer. Niemand kwam daar meer overheen.

Voor de 22-jarige Braaten was het de eerste olympische medaille in zijn loopbaan. Vier jaar geleden werd hij in Sochi tiende op de slopestyle.

De Amerikaan Nick Goepper, in 2014 winnaar van het brons, werd nu tweede met een beste score van 93.60. Alex Beaulieu-Marchand uit Canada completeerde het podium.

Langlaufen

Bij de 4 x 10 kilometer estafette maakten de Noorse langlaufers hun favorietenrol waar. Didrik Toenseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger en Johannes Hoesflot Kläbo zegevierden in 1:33.04.

De Russische atleten, die nog altijd wachten op hun eerste gouden medaille in Pyeongchang, strandden op tien seconden van de Noren. Frankrijk werd derde op iets meer dan een halve minuut. Titelverdediger Zweden stelde teleur met de vijfde plaats.

Kläbo vertrok samen met de Fransman Adrien Backscheider als vierde en laatste langlaufer aan kop. Denis Spitsov kwam namens de Russen nog knap terug, maar hij had geen antwoord op de versnelling van Kläbo in de slotkilometers.

Noorwegen heeft deze Winterspelen al negen keer goud, negen keer zilver en zeven keer brons gepakt. Nederland staat achter de Duitsers nog altijd derde op de medaillespiegel.

Fourcade

De Franse biatleet Martin Fourcade mag zich de succesvolste Franse olympiër aller tijden noemen. Hij won de 15 kilometer massastart na een demonstratie van skiën en schieten. Eerder won hij al de 12,5 kilometer achtervolging, een titel die hij ook in Sotchi behaalde. Daar was hij ook de beste geweest op de 20 kilometer individueel. Op de massastart was hij in Vancouver en Sotchi al goed geweest voor zilver.

Fourcade, vlaggendrager van de Franse ploeg bij de openingsceremonie, versloeg in een sprint de Duitse wereldkampioen Simon Schempp. Het brons was voor de Noor Emil Hegle Svendsen.

Freestyle skiër Oleksandr Abramenko veroverde goud op de aerials. De 29-jarige Oekraïner kwam tot een score van 128,51 punten en bleef daarmee de Chinees Zongyang Jia en Ilia Burov uit Rusland voor. Het is het eerste goud voor Oekraïne deze Winterspelen. Abramenko eindigde vier jaar geleden in Sochi als zesde.