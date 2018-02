Brons zorgt voor veel emoties bij met dood bedreigde shorttrackster Boutin

Boutin eindigde afgelopen dinsdag in Gangneung eerste instantie als vierde in de finale van de 500 meter. Door een diskwalificatie van de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong schoof ze echter op naar een derde plaats.

Dat schoot in het verkeerde keelgat van een aantal Zuid-Koreaanse shorttrackfans, die de 23-jarige Canadese via social media onder meer uitmaakten voor medailledief en valsspeler. Ook ontving ze enkele doodsbedreigingen.

"Ik ben erg geraakt door wat er gebeurd is. Het team probeerde me te beschermen, maar sommige dingen kreeg ik toch mee", keek Boutin terug op de afgelopen dagen. Tijdens de medailleceremonie van de 500 meter woensdag op Medal Plaza stapte ze in tranen het podium op.

Emoties

Boutin keerde zaterdag terug op het ijs voor de 1500 meter, voor een overwegend Zuid-Koreaans publiek in de indrukwekkende Ice Arena. "Dat was moeilijk voor me. Na de warming-up kwamen er veel emoties los, ik moest ervan huilen."

Ook dit keer was de Canadese het mikpunt van enkele vijandige reacties vanaf de tribune. "Ik verstond niet wat ze zeiden, maar het maakte me bang. Ik was bezorgd over mijn veiligheid."

Door de steun van haar teamgenoten kon Boutin het van zich afzetten en haar tweede bronzen medaille deze Spelen winnen. "Ik heb alles aan het team te danken, zij hebben me erdoorheen gesleept."