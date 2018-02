Bos stelt dat ze er met achtste plaats maximale uit heeft gehaald

"Ik ben heel blij met mijn achtste plaats", jubelde Bos na afloop in Pyeongchang. "De meiden die voor mij zijn geëindigd waren op dit moment nog een stukje beter, maar ik heb echt het maximale uit mijn wedstrijd gehaald."

De Nederlandse begon als de nummer negen van het klassement aan de laatste twee heats, waarin ze zich iets verbeterde. In de derde run eindigde ze in 51,99 seconden als zesde en in de laatste run werd ze met een tijd van 52,01 zevende.

"Het waren vier constante runs, waarbij het eigenlijk iedere heat iets beter ging. Ik kan dan ook niet anders dan heel tevreden zijn", zei Bos, die vooral blij was met haar derde run.

Perfect

"Mijn eerste heat vandaag was gewoon perfect", vervolgde ze. "De tweede was ook een stuk beter dan de twee van gisteren, maar daarbij maakte ik wel een paar kleine foutjes. Ik was bovenin echter wel beter, waardoor ik nog steeds heel veel snelheid had richting het einde."

De Gelderse keek er niet van op dat ze sneller was dan vrijdag. "Ik kon toch na die eerste twee heats kijken hoe het ging en waar nog dingen beter kunnen. Daar kon ik me dan weer aan optrekken."

Bos was de eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Winterspelen, maar kende geen wedstrijdspanning. "Ik had eerlijk gezegd weinig last van zenuwen. Het is me gelukt om me te focussen op dat wat ik wilde doen en ik ben niet met 'wat als' bezig geweest."

Op de tweede dag klom ze een plek in het klassement en gaf ze in totaal 1,31 seconde toe op de Britse Lizzy Yarnold, die haar olympische titel met succes verdedigde.