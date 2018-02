Schulting vond het lastig om in halve finale tegen Ter Mors te rijden

"Het is klote om met een teamgenoot in een halve finale te zitten", aldus Schulting. "We zien elkaar elke dag, we trainen elke dag met elkaar en weten dus precies van elkaar hoe we rijden. Bovendien wil je elkaar ook niet de baan uit rijden."

"Nee, ik heb me absoluut niet ingehouden. Maar als ik Jorien binnendoor zie komen, ga ik misschien onbewust wel net iets minder agressief naar links afzetten dan wanneer het een buitenlandse is."

Schulting, die vorige week zaterdag uitgeschakeld werd in de heats van de 500 meter en met de Nederlandse ploeg in de heats van de relay, eindigde op haar tweede wedstrijddag in Gangneung na een sterke heat als vierde in haar halve finale op de 1500 meter, terwijl ze een plek bij de eerste twee nodig had voor een finaleplek. Ter Mors won de rit en eindigde uiteindelijk als vijfde in de finale.

"Ik kwam er tijdens onze halve finale achter dat Jorien en ik hetzelfde plan hadden", zei Schulting. "Ik wilde graag met nog zes of vijf rondes te gaan op kop komen en dat wilde Jorien ook. Want daar zijn we allebei goed in. Dat is heel lastig racen."

Zuur

Haar uitschakeling in de halve eindstrijd zorgde direct na de race voor grote teleurstelling bij de jonge Friezin. "Natuurlijk voelde ik me heel klote toen ik over de finish kwam, het was heel zuur.

"Maar Jeroen (bondscoach Jeroen Otter, red.) zei het mooi: 'Liever een finale missen terwijl je heel goede benen hebt dan een finale missen terwijl je niet beter kan'."

En Schulting had zaterdag in de Ice Arena het gevoel dat ze heel goed was, iets wat ze de laatste weken in de trainingen ook al merkte. "Ik laat zien dat ik enorm in vorm ben, maar ik was vandaag qua tactiek en qua beslissingen niet goed genoeg."

"Maar ik weet nu dat ik goede benen heb en daar kan ik op verderbouwen richting de 1000 meter van dinsdag (heats, red.) en donderdag (finalerondes, red.). Dat is mijn beste afstand en ik geloof erin dat ik daar een medaille op kan pakken. Ik hoop dat alles donderdag op z'n plaats valt en dat ik daarna kan feesten in het Holland Heineken House."

Ter Mors

Op de 1000 meter zal Schulting Ter Mors niet meer tegenkomen, want de Enschedese reed zaterdag haar laatste individuele race als shorttracker. De drievoudig olympisch kampioene gaat zich na dit seizoen volledig richten op het langebaanschaatsen.

"Ik had er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht dat Jorien vandaag afscheid nam van het shorttrack, maar ik stond bij de finale langs de baan en dacht: verdomme, dit is de haar laatste shorttrackrace", zei Schulting.

"We wisten al een tijdje dat het eraan zat te komen, maar toch voelt het raar. Ik kan altijd enorm met haar sparren in de trainingen, dus ik vind het jammer dat ze het shorttrack gaat verlaten."

