Anema: 'Ik voel me niet schuldig en ben ook niet schuldig'

Anema wil dat de aandacht naar het olympisch schaatstoernooi gaat, maar kon het zaterdag niet laten toch kort op de zaak te reageren. "Het is niet eens een storm in een glas water. Het is niet meer dan geroer met een lepeltje", stelde hij zaterdag in de Gangneung Oval.

"Ja, ik heb destijds een gele kaart gekregen, maar ik zit nog gewoon in de wedstrijd. Het was een schouderduw en geen kopstoot, om het in voetbaltermen te houden. Maar zodra ik nu inhoudelijk antwoorden ga geven, dan leidt het af."

Zijn pupillen strijden deze Spelen immers nog om de medailles. "Heather Bergsma gaat morgen op één of twee tienden wel of geen medaille pakken. Dan gaat het niet helpen als ik nu ga praten."

Geschoren

De zaak draait om een voorstel dat Anema tijdens de Spelen van 2014 in dienst van Frankrijk aan de Nederlandse achtervolgingsploeg deed. Hij zou Nederland in Sochi hebben aangeboden dat Frankrijk zich bij voorbaat bij een nederlaag neerlegde, indien Nederland dan met een niet al te grote marge zou winnen.

Die lezing wil hij nu niet bevestigen. "Als je geschoren wordt dan moet je stil blijven zitten. Maar ik voel me nergens schuldig over en ben ook niet schuldig."

Nadat de zaak eerder deze Spelen naar buiten kwam via een verhaal in De Volkskrant, besloot NOC*NSF om er alsnog melding van te maken bij het IOC. Destijds had NOC*NSF de zaak afgedaan met een waarschuwing aan het adres van Anema en bewust niet in de openbaarheid gebracht.