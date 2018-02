Ter Mors neemt met opgeheven hoofd afscheid van shorttrack

"Dit was een heel mooie dag", aldus de 28-jarige Ter Mors, die zich vanaf volgend seizoen volledig op het langebaanschaatsen gaat richten. "Ik heb een van de betere racedagen uit mijn shorttrackcarrière gereden, dus ik neem met opgeheven hoofd afscheid."

De Enschedese, die eerder deze Spelen olympisch kampioene werd op de 1000 meter langebaan, rolde overtuigend door haar heat en halve finale heen.

In de finale leek een medaille op haar 'bonusafstand' in Zuid-Korea zelfs even mogelijk, maar in de laatste rondes raakte ze het contact kwijt met thuisrijdster Min-jeong Choi (goud), de Chinese Li Jinyu (zilver) en de Canadese Kim Boutin (brons).

"Ik heb mooie en tactisch goed races gereden, ook in de finale. Daarin maakte ik misschien één klein foutje bij een inhaalactie, maar deze vijfde plek was gewoon het maximale haalbare vandaag. Ik kan mezelf niks kwalijk nemen."

Focus

Ter Mors zette in de afgelopen twaalf jaar het shorttrack voor vrouwen op de kaart in Nederland. Ze werd een keer Europees kampioen (in 2014), won zilver op de 1000 meter bij een WK (in 2013), maar joeg tevergeefs op een olympische medaille op de 111-meterbaan.

In 2010 eindigde ze in Vancouver als vierde met de Nederlandse relayploeg en vier jaar geleden in Sochi werd ze vierde (1500 meter), vijfde (1000 meter) en zesde (500 meter).

Sinds die Spelen in Rusland, waar ze op de langebaan olympisch kampioene 1500 meter en ploegachtervolging werd, verlegde Ter Mors haar focus steeds meer naar de 400-meterbaan. Ze besloot al enige tijd geleden dat ze na dit seizoen helemaal stopt met shorttrack.

"Ik wil wat anders, ik ben toe aan een nieuwe prikkel. Voor mij is het duidelijk: dit was het", zei Ter Mors na de 1500 meter in Gangneung. "Het zou heel cool zijn geweest als ik vandaag nog een medaille had gewonnen, waardoor ik op dezelfde Spelen op twee verschillende disciplines een prijs had gepakt, maar dat zat er niet in."

"Maar het was al heel mooi om de baan op te komen voor de finale en het stadion volledig uit zijn dak te horen gaan voor de Zuid-Koreaanse vrouwen. Toen bedacht ik me dat dit een van de mooiere dagen was voor mijn laatste race."

Otter

Bondscoach Jeroen Otter hield ook een bijzonder gevoel over aan het afscheid van Ter Mors, met wie hij al sinds 2010 samenwerkt.

"Jorien heeft altijd een olympische medaille op het shorttrack nagejaagd. Ze heeft er in Sochi en hier een paar keer dichtbij gezeten, maar het is net niet gelukt.

"Maar als ik haar vandaag in de halve finale en finale zie racen, kan ze echt met opgeheven hoofd het stadion verlaten. Ze kan terugkijken op een prachtige shorttrackcarrière'', aldus Otter.

"Ze is een altijd een 'buffel' op het ijs gebleken. De jaren tot aan de Spelen was Jorien een heel hard werkpaard. Misschien niet altijd even elegant, maar wel vol kracht en passie. Het was mooi om met haar te werken. Of ze meer geschikt is als langebaanschaatsster? Dat is zo, ja. Jammer dat er vandaag net geen medaille in zat. Het scheelde niet heel veel."

