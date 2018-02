Debutante Bos eindigt als achtste bij skeleton, titelprolongatie Yarnold

De 24-jarige Bos mocht als nummer acht in het klassement als dertiende naar beneden voor haar laatste heat. Eerder op de dag noteerde ze nog haar snelste tijd (51,99). Vrijdag was ze in haar eerste twee runs goed voor 52,33 en 52,26.

Met 52,01 in haar laatste heat kwam de skeletonster uit Ede uit op een totaaltijd van 3.28,59. Daarmee gaf ze 1,31 seconde toe op Yarnold, die de Oostenrijkse Janine Flock van de troon stootte en naar de vierde plek verwees.

Jacqueline Lölling uit Duitsland, die als klassementleidster aan de slotdag was begonnen, legde met een totaaltijd van 3.27,73 beslag op het zilver. Het brons was voor Yarnolds landgenote Laura Deas (3.27,90).

De snelste tijd in de derde run kwam op naam van Tina Hermann uit Duitsland: 51,83. Bos tekende voor de zesde tijd in haar voorlaatste heat. Yarnold stelde met een toptijd van 51,46 het goud veilig in de laatste run. De 52,01 van Bos betekende de zevende tijd.

Eerste Nederlandse

Bos was de eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Spelen. In eerste instantie was ze er met een dertiende plek in het World Cup-klassement net niet in geslaagd om zich te verzekeren van een olympisch ticket, maar NOC*NSF besloot haar toch af te vaardigen naar Pyeongchang.

Door de schorsing van de Russin Elena Nikitina schoof de Edese namelijk op naar de twaalfde plek op de opgeschoonde lijst.

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier