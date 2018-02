Knegt baalt na straf op 1000 meter van 'schwalbe' Amerikaan Krueger

"Ik had het idee dat ik langs hem was", zei Knegt na zijn race. "Ik had iets te veel snelheid waardoor ik wat naar buiten stuur, maar die Amerikaan rijdt gewoon tegen mij aan maakt een schwalbe."

De scheidsrechters gingen na het bekijken van de beelden niet mee in zijn lezing, want de Fries kreeg een penalty en was uitgeschakeld en Krueger werd toegevoegd aan het deelnemersveld van de halve finale.

"Ik wist dat ik tegen iemand aan had gereden, dus ik twijfelde een klein beetje toen ik van het ijs stapte, maar hij reed volledig tegen mij aan en ik niet tegen hem. De scheidsrechters vinden alleen dat ik fout zit en dat hoort ook bij onze sport. Natuurlijk ben ik kwaad, maar het is wat het is."

Krueger traint sinds afgelopen zomer in Nederland en dus kent Knegt de Amerikaan goed. "Ik zag net op de videobeelden dat hij na het contact zijn handen in de lucht gooide. Zo is hij, er zijn een heleboel shorttrackers die dat doen. Ik houd er niet zo van, maar het is zijn goed recht om te proberen de scheidsrechters te overtuigen. Het is nu alleen wel ontzettend zuur voor mij."

Krueger, die uiteindelijk zilver veroverde, wilde na de finale niet te veel woorden vuilmaken aan het incident met Knegt. "Je krijgt in het shorttrack te maken met goede calls en met slechte calls. Op de 1500 meter had ik een slechte call en nu op de 1000 meter een goede call. Dat is het."

Boezem

Knegt stak ook zijn hand in eigen boezem, want als hij een beter eerste deel van zijn race had gereden, had hij misschien niet in de positie gezeten dat hij in de laatste rondes met Krueger moest vechten om de tweede plek en een plaatsje in de halve finales.

"Ik zat niet op kop, dus dan leg je je lot al bij iemand anders neer. Dat is niet slim", zei de bronzenmedaillewinnaar op de 1000 meter van de Spelen van 2014. "Het was gewoon niet goed. Ik zat niet in de goede positie, klaar."

Dat kwam vooral doordat Knegt verrast werd door het in zijn ogen snelle startschot. "Daar schrok ik van, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat je dan al kansloos bent. Maar ik begon daardoor wel op de vijfde en laatste plek."

De Nederlander werd al snel opgehouden door de Brit Farrell Treacy, die één plek voor hem lag en in een bocht met nog zeven rondes te gaan flink naar buiten uitwaaierde na contact met een andere shorttracker.

"Die Brit gaat ook even een showtje opvoeren, waardoor ik klem kwam te zitten achter hem", aldus Knegt, die vervolgens vijftien meter achter de voorste drie zat. "Ik bleef rustig, reed dat gat dicht en had nog genoeg tijd om bij de eerste twee te komen, maar ik reed mezelf in de val."

500 meter

Na de uitschakeling in de heats van de relay met de Nederlandse ploeg was dit de tweede grote teleurstelling voor Knegt bij deze Spelen.

"Vier jaar geleden had ik brons op de 1000 meter, nu lekker niks. Het zou fantastisch zijn als je elke keer op het podium zou kunnen staan, maar zo werkt het niet in onze sport."

Knegt heeft nu nog één kans om zijn doel van deze Spelen te verwezenlijken. Dinsdag (heats) en donderdag (finalerondes) staat de 500 meter op het programma.

"Ik was al opgeladen voor de 500 meter, maar nu ben ik dat nog meer", stelde de Fries. "Ik zeg al drie weken dat ik hier maar voor één ding kom, namelijk om olympisch kampioen te worden. Dat moet nu dus gebeuren op de 500 meter."