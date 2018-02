Shorttracker Knegt gediskwalificeerd op 1000 meter, ook De Laat sneuvelt

Knegt kwam in de kwartfinales nog wel als tweede over de meet, achter Semen Elistratov uit Rusland. De 28-jarige Fries deelde onderweg echter een duw uit aan de Amerikaan John-Henry Krueger, waarop de jury hem bestrafte.

Knegt vond zijn straf niet terecht. "Ik was er langs naar mijn idee. Ik had iets te veel snelheid, waardoor ik naar buiten stuur en die Amerikaan rijdt gewoon tegen mij aan en maakt een schwalbe. De scheidsrechters gaan de beelden bekijken en vinden dat ik fout zit."

De Fries had wel direct door dat hem wellicht iets te wachten stond. "Ik wist dat ik tegen iemand aan reed, dus ik twijfelde een klein beetje toen ik van het ijs stapte, maar hij reed volledig tegen mij aan en ik niet tegen hem."

De Laat kwam in zijn kwartfinale als derde over de meet, waar een plek bij de beste twee nodig was. Hij wist de Italiaan Yuri Confortola in de laatste ronde niet meer in te halen.

De Canadees Samuel Girard legde in de finale beslag op goud. Het zilver was voor Krueger, terwijl de Koreaan Seo Yira, die samen met twee andere shorttrackers onderuit ging, derde werd.

Twijfel

Knegt pakte eerder zilver op de 1500 meter, maar wist met de Nederlandse aflossingsploeg, met daarin ook De Laat, geen finaleplaats te bemachtigen.

Vier jaar geleden was Knegt op de 1000 meter op de Spelen van Sochi goed voor brons, de eerste olympische shorttrackmedaille ooit voor Nederland.

Hij heeft nog één kans op een medaille in Pyeongchang. De shorttrackers rijden alleen nog de 500 meter. Daarop komen behalve Knegt ook Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf in actie.

