Populaire Tongaan Taufatofua wil in 2020 in andere sport naar Spelen

Laatste werd hij niet, al scheelde het weinig. De Colombiaan Sebastian Uprimny en de Mexicaan German Madrazo eindigden nog achter de 34-jarige atleet. Taufatofua was dan ook tevreden met zijn 114e plaats op de 15 kilometer vrije stijl.

"De hele race probeerde ik mijn snelheid constant te houden. Daar heeft mijn trainer de hele week op gehamerd. 'Ga niet te hard, luister naar niemand in het stadion, iedereen juicht voor je en als je te snel gaat, ben je opgebrand voor de eerste ronde afgelopen is'. Ik vond het wel verstandig om naar hem te luisteren. Ik ben ook blij dat ik geen boom heb geraakt."

Taufatofua richtte zich pas in december 2016 op het langlaufen, nadat hij twee jaar geleden al als taekwondoka de Spelen van Rio de Janeiro haalde. Aangezien er in Tonga geen sneeuw valt, moest hij oefenen op zand.

"Ik wil kinderen in Tonga in aanraking laten komen met wintersporten, aangezien we daar heel weinig van weten", legde hij zijn opmerkelijke keuze voor het langlaufen uit. "We weten niet dat we op dit soort sporten uit kunnen komen. Persoonlijk wilde ik een uitdaging, iets totaal anders en dit was bijzonder lastig."

Foto

Dat zijn populariteit in Zuid-Korea enorm is, bleek wel voor de race. "Vlak voor de start kwam er iemand naar me toe die een foto met mij wilde nemen. Hij bleek de man te zijn die het parcours had bedacht", merkte Taufatofua lachend op. "Ik kan hem dus bedanken voor de pijn die ik vandaag heb geleden."

De 15 kilometer is de enige afstand die de man uit Tonga zal afleggen. Aan de 50 kilometer massastart neemt hij zeker geen deel. "Als ik daaraan meedoe, ben ik volgende week zaterdag pas aan de finish. Ik vind 50 kilometer al ver als ik in de auto zit."

Taufatofua is er over twee jaar in Tokio opnieuw bij, maar hij weet nog niet op welke sport. "Maar ik wil iets met water doen. Dan kan ik trainen waar ik woon. Hopelijk iets waardoor ik me een stuk sneller kan plaatsen voor de Spelen dan nu."

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier