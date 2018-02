Ter Mors in laatste shorttrackwedstrijd vijfde op 1500 meter

De olympische titel ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, zilver was voor de Chinese Li Jinyu en het brons ging naar de Canadese Kim Boutin.

Ter Mors nam in de finale het heft direct in handen, maar ze wist de leiding niet lang vast te houden. Bij het ingaan van de slotronde leek Ter Mors nog kans te maken op brons, maar een beslissende inhaalactie zat er niet meer in. Op de finish werd ze nog gepasseerd in de strijd om plek vier.

Hoewel Ter Mors mogelijk dinsdag nog de B-finale van de relay rijdt, was de 1500 meter haar echte afscheid als shorttracker. Ze maakt na de Spelen definitief de overstap naar de langebaan, waarop ze eerder deze Spelen goud won op de 1000 meter. Sinds 2012 combineerde ze shorttrack en langebaanschaatsen.

Schulting

Ter Mors had zich eenvoudig geplaatst voor de finale. Ze won haar reeks in de halve eindstrijd door onder anderen Suzanne Schulting te kloppen. Die moest zich door een vierde plaats tevredenstellen met een plek in de B-finale. Daarin eindigde ze als vierde.

Voor de shorttrackploeg van coach Jeroen Otter had het de derde medaille op deze Spelen kunnen worden. Sjinkie Knegt won zilver op de 1500 meter, terwijl Yara van Kerkhof op de 500 meter als tweede eindigde.

