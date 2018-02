Gouden 'snowboardster' Ledecka dacht dat haar tijd verwisseld was

De 22-jarige Tsjechische bleek de listige piste 0,01 seconde sneller te hebben afgeraffeld dan de Oostenrijkse Anna Veith. Tina Weirather uit Liechtenstein eindigde als derde, terwijl topfavoriete Lindsey Vonn pas als zesde eindigde.

Secondenlang stond Ledecka na haar run onderaan de piste vol ongeloof te staren naar het scorebord. "Dit moet een fout zijn, dacht ik. Ze hebben mijn tijd verwisseld met die van iemand anders. Ik kan het nog steeds niet geloven."

Pas toen ze er door een cameraman op werd gewezen dat ze had gewonnen, durfde ze te juichen. "Ik ben net zo verrast als iedereen. Ik probeer altijd mijn best te doen en te winnen, maar dat dit erin zat, had ik me niet gerealiseerd."

Ledecka gold vanwege haar achtergrond als snowboardster niet bepaald als favoriete. Ze werd in 2015 en 2017 wereldkampioene in die discipline (parallelslalom en parallelreuzenslalom), maar kon sinds haar debuut in 2016 nog niet imponeren in de wereldbeker alpineskiën. Dit seizoen staat ze slechts 43e in het World Cup-klassement op de Super-G.

Ook bij haar ouders moest het besef nog komen dat hun dochter olympisch kampioene is. "Ik heb net mijn moeder gesproken. We snappen er allemaal niets van. Ik vroeg haar nog of ik misschien een poortje had gemist. Mijn ouders zijn net zo verrast als ik."

Vonn

Voor Vonn eindigde de Super-G in een deceptie. De 33-jarige Amerikaanse hoopte op het onderdeel haar tweede olympische titel te pakken, nadat ze eerder in 2010 in Vancouver al goud won op de afdaling.

"Ik heb aangevallen, maar had last van de wind in de middensector", zei de 81-voudig World Cup-winnares. "Ik ben erg teleurgesteld, maar niet boos. Gelukkig ben ik zesde en niet vierde."

De Amerikaanse moest als eerste van de favorieten naar beneden en dat bleek geen voordeel. "Je kan je niet spiegelen aan wat anderen hebben gedaan, hoe hard ze door de bocht kunnen. Ik heb er het beste uit gehaald met de informatie die ik had."

Vonn schat de kans hoog in dat de Spelen in Pyeongchang haar laatste zijn. "Veel hangt af van mijn knie. Ik houd namelijk nog enorm van skiën." De Amerikaanse miste vier jaar geleden de Spelen in Sochi omdat ze haar kruisbanden had gescheurd.

"Als het aan mij ligt, blijf ik voor altijd skiën. Helaas heb ik niet het lijf van de Terminator. Ik kan niet meer alle klappen aan die ik krijg. We moeten zien wat er gebeurt, maar dit zijn voor 99 procent zeker mijn laatste Spelen."

Woensdag krijgt Vonn een nieuwe kans op olympisch goud op de afdaling.

