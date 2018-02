Coach Eldering durfde alleen te denken aan olympische titel Visser

"Ik heb deze week niet hardop durven te zeggen dat Esmee olympisch kampioene kon worden. Maar ik heb het wel gedacht", gaf de 36-jarige Eldering na de race met een grote glimlach toe.

Visser zorgde op de zevende dag van het olympische schaatstoernooi voor een grote verrassing met goud op de 5000 meter. Met een dik persoonlijk record van 6.50,23 bleef ze titelverdedigster Martina Sablikova uit Tsjechië (6.51,85) en de Russische Natalia Voronina (6.53,98) voor.

Die verrassing zat hem vooral in het feit dat voor dit seizoen alleen de doorgewinterde schaatsliefhebber gehoord had van de geboren Beinsdorpse. Deze winter maakte Visser echter een progressie door die Eldering eerder al vergeleek met die van de bitcoin.

Sinds haar vijfde plaats op de 5 kilometer eind oktober bij de NK afstanden won Visser bij haar internationale debuut de 5000 meter in de B-groep bij de World Cup in Stavanger, werd ze tweede op het olympisch kwalificatietoernooi en won ze EK-goud op de 3 kilometer.

"Esmee is dit seizoen in een enorm goede flow gekomen en die is nooit meer weggegaan", aldus Eldering, die pas sinds mei met Visser werkt bij RTC Noord. "Er zat wel wat spanning op deze olympische 5 kilometer, maar omdat we hier al twee weken van tevoren waren, hebben we toch vrij ontspannen kunnen toeleven naar de race."

Ontspanning

Die ontspanning en onbevangenheid leidden vrijdag tot een tijd die ook Eldering eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Voor dit seizoen stond het persoonlijk record van Visser op 7.04,81, ruim veertien seconden trager dan haar olympische tijd in Zuid-Korea.

"Ik had een tijd van 6.52 in gedachten", zei Eldering. "Ik zag haar gaan op het ijs en dacht: hoe is het mogelijk? Dit is echt fantastisch, en heel emotioneel. Ik moest bijna huilen."

De Fries heeft wel een verklaring waarom Visser zo'n goede schaatsster is. Een waslijst aan verklaringen zelfs. "Ze heeft een goed hoofd, wil graag presteren, heeft een goed team om haar heen gehad dit seizoen, heeft een heel efficiënte techniek, is relaxed, luistert goed. Zeg het maar; er zijn heel veel factoren die haar zo goed maken."

Ook Eldering weet niet waar het plafond ligt van de schaatsster die al in haar derde internationale wedstrijd olympisch kampioene werd. "Maar dat is nu even niet van belang. We gaan eerst genieten van wat Esmee hier gepresteerd heeft."

