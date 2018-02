Ter Mors helpt Schulting met 'fijne woorden' in aanloop naar 1500 meter

"Ik ben de afgelopen dagen wat rustiger geworden en dat viel de andere meiden ook op. Jorien vroeg tijdens de training even hoe het met me ging en ze heeft wat fijne dingen tegen me gezegd. Dat had ik even nodig", zei de 20-jarige Schulting na de training over haar gesprek met de acht jaar oudere Ter Mors.

Schulting heeft de afgelopen jaren Ter Mors afgelost als de kopvrouw van het Nederlandse shorttrack. De jonge Friezin werd vorig seizoen de eerste Nederlandse shorttrackster met een World Cup-zege door de 1500 meter in Dresden te winnen.

Schulting kwam dan ook naar de Spelen van Pyeongchang met de ambitie om voor de medailles te gaan, maar bij haar eerste olympische optreden, zaterdag in de indrukwekkende Ice Arena van Gangneung, ging het mis.

Ze viel in de heats van de 500 meter, waardoor ze direct uitgeschakeld was en in de heats van de relay kon ze Nederland als slotrijdster niet aan een tweede plek en dus een finaleplaats helpen.

Steunen

Ter Mors maakte ook deel uit van die relayploeg, maar zij kon afgelopen woensdag de teleurstelling al wegspoelen door olympisch kampioen te worden op de 1000 meter langebaan.

Een dag voor haar laatste optreden als shorttrackster - Ter Mors gaat zich na dit seizoen volledig richten op het langebaanschaatsen - zag ze dat Schulting wel wat positieve energie kon gebruiken.

"Als ploeggenoten moet je elkaar steunen en helpen", aldus Ter Mors. "Het zijn voor Suzanne haar eerste Spelen, alles is nieuw en ze moet in sommige dingen nog haar weg vinden. Als ik haar daarbij kan helpen, doe ik dat graag."

"Suus vindt alles heel leuk, is heel enthousiast en heeft veel energie. Maar ze moet ook af en toe wat rust vinden, en dat is op de Olympische Spelen moeilijker dan thuis. In Nederland heeft ze haar eigen huis, maar hier zitten we met alle shorttracksters in één appartement. Daar hebben we even over gesproken, dat doe je als je in een team zit. Je bent er voor elkaar."

Schulting erkende dat ze het in eerste instantie lastig vond om een rustpunt te vinden in de voor haar nieuwe olympische omgeving. "Ik ben nogal een stuiterbal van mezelf en de eerste paar dagen hier in Zuid-Korea was dat nog wat erger. De afgelopen twee dagen heb ik me iets meer in mezelf gekeerd, ik merkte dat ik dat nodig had."

Mooi dagje

Schulting en Ter Mors hopen dat hun gesprek zaterdag leidt tot een mooie dag voor het Nederlandse shorttrack. Ze kijken beiden uit naar de 1500 meter.

"Ik reed vrijdag in de training een persoonlijk laaglandrecord in mijn rondje, dus de vorm is aanwezig", stelde Schulting. "Het schaatsen gaat supergoed. Nu moet ik zorgen dat ik me focus op mijn taak en dat ik probeer ervan te genieten."

Ter Mors weet na haar olympische titel op de langebaan ook dat ze fysiek dik in orde is. "Het kan weleens een mooi dagje worden. Ik hoop dat ik en Suus met z'n tweeën voor de medailles kunnen gaan op de 1500 meter, dat zou cool zijn."

De heats van de 1500 meter voor vrouwen beginnen om 11.00 uur Nederlandse tijd. De halve finales starten om 12.13 uur en de finale staat gepland voor 13.09 uur. De mannen, met voor Nederland Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat, rijden de 1000 meter, beginnend met de kwartfinales vanaf 11.44 uur.