NOC*NSF verwacht geen snel IOC-oordeel over 'matchfixing' Anema

"We gaan er niet van uit dat er nog tijdens deze Winterspelen in Zuid-Korea een reactie komt op de informatie die we het IOC hebben toegestuurd", liet een woordvoerder van NOC*NSF zaterdag in Gangneung weten.

"Het gaat om een zaak die niets met Pyeongchang 2018 van doen heeft. We nemen daarom aan dat het IOC rustig de tijd zal nemen om onze informatie zorgvuldig te bekijken en inhoudelijk te beoordelen."

Het IOC meldde vervolgens de zaak momenteel te bekijken en te beoordelen. Wanneer het onderzoek af is, is niet duidelijk.

Matchfixing

NOC*NSF en Anema werden donderdag vlak voor de olympische 10 kilometer in verlegenheid gebracht door een onthullend verhaal in de Volkskrant over een poging tot 'matchfixing' tijdens de Winterspelen van 2014 in Sochi.

Anema vroeg in Rusland als coach van de Franse achtervolgingsploeg aan bondscoach Arie Koops of de Nederlandse ploeg het rustig aan wilde doen in de onderlinge ontmoeting. In ruil daarvoor zou Nederland sowieso winnen.

NOC*NSF gaf de coach van onder meer Jorrit Bergsma na de Spelen in Sochi een officiële waarschuwing. Naar aanleiding van de berichtgeving meldde de Nederlandse sportkoepel het incident deze week alsnog aan het IOC. De internationale schaatsbond ISU eiste eerder al opheldering.