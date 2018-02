'Snowboardster' Ledecka verrast skiesters op Super-G, Vonn naast podium

Ledecka pakte het eerste olympische goud in haar loopbaan. De 22-jarige Tsjechische, die als een van de laatsten naar beneden kwam, raffelde het parcours af in 1.21,11.

Ledecka werd in 2015 en 2017 wereldkampioene in het snowboarden (parallelslalom en parallelreuzenslalom), maar kon sinds haar debuut in 2016 nog niet imponeren in de wereldbeker alpineskiën. Dit seizoen staat ze slechts 43e in het World Cup-klassement op de Super-G.

Titelverdedigster Anna Veith uit Oostenrijk werd op één honderdste tweede. Brons was er voor Tina Weirather uit Liechtenstein.

Laatste Spelen

Vonn kwam als eerste de piste van het Jeongseon Alpine Centre af. Richting het einde van haar run verloor de Amerikaanse superster op de ski’s bijna de controle, waardoor ze flink uitwaaierde.

Hoewel ze uiteindelijk overeind bleef en de streep haalde, was haar tijd van 1.21,49 niet goed genoeg voor de olympische titel. De 33-jarige Vonn werd uiteindelijk zesde en moet zich richten op de afdaling, die woensdag op het programma staat..

Vonn is met 81 World Cup-zeges de meest succesvolle skiester aller tijden, maar ze heeft 'slechts' één olympische titel op haar naam staan. In 2010 won ze in Vancouver de afdaling. In Pyeongchang is de Amerikaanse hoogstwaarschijnlijk bezig aan haar laatste Spelen.

Slopestyle

Zwitserland domineerde op het onderdeel slopestyle bij de vrouwen. Sarah Höfflin pakte het goud, terwijl haar landgenote Mathilde Gremaud goed was voor zilver. Isabel Atkin pakte met brons pas de tweede medaille voor Groot-Brittannië deze Spelen.

De 18-jarige Gremaud had in de eerste run van de finale met 88.00 een uitstekende score neergezet. Lang leek dat genoeg voor het goud, totdat de 27-jarige Höfflin in de laatste run daar met 91.20 overheen ging. Ook de 19-jarige Atkin scoorde in haar derde en laatste run het hoogst, wat haar een bronzen plak opleverde.