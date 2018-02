Programma 17 februari: Opnieuw kansen voor Knegt, laatste runs Bos

Sjinkie Knegt rijdt de 1000 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden Nederland de eerste olympische shorttrackmedaille ooit bezorgde. Evenals Itzhak de Laat overleefde hij dinsdag de heats, waardoor hij nu in de kwartfinales mag beginnen. Later op zaterdag zijn de halve finales en de finales.

Bij de vrouwen komen Jorien ter Mors en Suzanne Schulting in actie op de 1500 meter. Zij moeten de heats nog doorkomen voor een plek in de halve finales en eventueel de finale, die ook op zaterdag verreden worden.

De vijfde Nederlander die zaterdag in actie komt is Kimberley Bos. Voor de 24-jarige Edese, die de eerste skeletonster ooit is namens ons land op de Spelen, staan de laatste twee van in totaal vier runs op het programma. In de tussenstand staat Bos negende.

Programma Nederlanders

11.00 uur: Shorttrack, kwalificatie 1500 meter vrouwen (Ter Mors en Schulting)

11.44 uur: Shorttrack, kwartfinales 1000 meter mannen (Knegt en De Laat)

12.13 uur: Shorttrack, halve finales 1500 meter vrouwen (evt. Ter Mors en Schulting)

12.20 uur: Skeleton, heat 3 vrouwen (Bos)

12.43 uur: Shorttrack, halve finales 1000 meter mannen (evt. Knegt en De Laat)

13.09 uur: Shorttrack, finale 1500 meter vrouwen (evt. Ter Mors en Schulting)

13.24 uur: Shorttrack, finale 1000 meter mannen (evt. Knegt en De Laat)

13.45 uur: Skeleton, heat 4 vrouwen (Bos)