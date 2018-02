Pechstein (45) sluit deelname aan Winterspelen 2022 niet uit

"Je weet het nooit. Er is niemand van mijn leeftijd die zo snel op het ijs probeert te zijn als ik", reageerde Pechstein vrijdag op de vraag of ze deelname aan de Spelen van 2022 overweegt. "Misschien krijg ik nog een kans om een medaille te winnen."

Mocht de 45-jarige Pechstein over vier jaar in actie komen, dan wordt ze niet de oudste vrouwelijke deelnemer aan de Winterspelen. Dat is de Canadese Cheryl Bernard, die in Pyeongchang op 51-jarige leeftijd meedoet aan het curling.

Ze kan bij de Spelen in Peking wel de oudste medaillewinnares op de Winterspelen worden. Dat record is in handen van Cheryl Noble, die in 2002 met haar land brons veroverde in het curling.

De in Berlijn geboren rijdster overweegt voorlopig nog geen punt achter haar carrière te zetten. "Waarom? Ik klop jongere schaatssters dan ik. Dus waarom zou mijn tijd geweest zijn?", vroeg ze zich af.

Albertville

Pechstein kwam tot nu toe op zeven Spelen in actie. In 1992 was ze in Albertville voor het eerst van de partij en pakte toen brons op de 5000 meter. Daarna won ze vijf keer olympisch goud, twee keer zilver en eenmaal brons. Alleen de Spelen van 2010 miste ze door een dopingschorsing.

In Pyeongchang eindigde de vijfvoudig wereldkampioene vrijdag in 7.05,43 als achtste op de 5000 meter. "Het was een goede race met een prima tijd, maar helaas was het niet goed genoeg", zei ze.

De 5 kilometer leverde zeer verrassend goud op voor Esmee Visser, die met 22 jaar meer dan half zo jong als Pechstein is. "Ik herinner me momenten dat ik jong was en medailles won", lachte de Duitse.