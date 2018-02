Van Gennip: 'Visser stond bij mij al met stip op één'

"Ze stond bij mij al met stip op één", zei Van Gennip nadat ze de gouden race van Visser in Haarlem had bekeken.

"Ik geloofde al in haar toen ik haar bij de wereldbeker in Stavanger in de B-groep zag rijden. Ik zei toen al: ze schaatst zo mooi, met een fantastische techniek, daar gaan we meer van horen. Echt fantastisch dat ze de titel heeft kunnen pakken."

In de aanloop naar de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gaf Van Gennip Visser nog een paar tips mee.

Libelle

"Ik had haar gesproken bij een interview voor de Libelle. Ik zei toen dat ze dan wel op de Spelen zou gaan rijden, maar dat ze daar dezelfde concurrenten zou tegenkomen en dezelfde fans."

"Ze moest het 'klein' houden voor zichzelf. Ik ben heel trots op haar dat ze het op de Spelen gewoon doet. Ze vloog over de baan. Ik heb genoten."

Van Gennip herkent zichzelf ook in Visser. "Ze is net als ik toen onbevangen en nuchter. Daarnaast is ze echt een heel grappig kind."