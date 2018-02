Visser kan goud op 5000 meter nog amper bevatten

"Ik denk dat ik nog een paar dagen nog zal hebben om me te realiseren wat ik vandaag gedaan heb", zei Visser met een grote glimlach. "Het is ongelooflijk, maar het voelt geweldig."

De Noord-Hollandse klokte een uitmuntende tijd van 6.50,23 en hield daarmee de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova (tweede) en de Russische Natalia Voronina (derde) achter zich.

Wie die uitslag voor dit seizoen voorspeld had, was voor gek verklaard. Maar in ruim drie maanden transformeerde Visser van de nummer vijf van de NK afstanden tot de goudenmedaillewinnares op de Spelen.

"Mijn droom was altijd om mee te doen aan de Olympische Spelen, maar dan dacht ik altijd aan die van 2022 in Beijing. Toen ik me voor deze Spelen plaatste, kon ik dus eigenlijk al stoppen", grapte Visser.

"Maar nu ik hier in Zuid-Korea was, wilde ik ook voor het hoogst haalbare gaan. In de trainingen ging het al heel goed en begon ik te denken: shit, er is echt iets moois mogelijk. En daar werd ik wel een beetje zenuwachtig van."

Coach

Die spanning werd niet minder toen Visser in de nacht voor haar 5 kilometer droomde dat dat ze in het Holland Heineken House stond voor een huldiging.

"Daar werd ik wel een beetje kriegelig van, ik heb niet heel goed geslapen", zei de studente farmaceutische wetenschappen, die eerder deze week al toegaf dat ook alle Nederlandse successen bij deze Spelen ervoor zorgden dat ze veel druk voelde.

Haar coach Remmelt Eldering, met wie ze nog geen jaar samenwerkt, drukte Visser op het hart dat ze uit moest gaan van haar eigen kracht. "Hij zei dat ik niet aan goud, zilver of brons moest denken en dat hij zeker wist dat ik een mooie tijd neer kon zetten."

Facetimen

Met een dik persoonlijk en baanrecord voldeed Visser vrijdag bij de derde internationale wedstrijd uit haar carrière ruimschoots aan die opdracht, zoals ze dit hele seizoen alleen maar grenzen verlegt.

Toch was de schaatsster uit Beinsdorp na haar race nog niet zeker van haar zaak, want er kwamen nog vier schaatssters. Nadat Claudia Pechstein en Ivanie Blonden ruim boven de tijd van Visser bleven, konden alleen Sablikova en Voronina het Nederlandse feestje verpesten.

"Ik vond de spanning eigenlijk wel meevallen", lachte Visser. "Ik was voor de slotrit al verzekerd van brons en dat vond ik al heel vet. Het kon voor mij eigenlijk al niet meer stuk."

Bovendien werd de rijdster van RTC Noord wat afgeleid door haar teamgenootjes. "Zij waren in Nederland met z'n allen voor de tv gesprongen en dachten: we gaan even met Esmee facetimen tijdens de slotrit. Dat was wel een leuke ontspanning."

Nadat Visser zag dat ook Sablikova en Voronina zich stukbeten op haar tijd, kwam de ontlading, en het besef dat haar droom was uitgekomen. "Ja, ik zal nu in het echt moeten komen opdraven in het Holland Heineken House."