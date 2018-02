Skeletonster Bos bezet negende plek na eerste twee olympische runs

Bos legde haar eerste run in het Alpensia Sliding Centre vrijdag af in 52,33 seconden. Daarin gaf ze 67 honderdsten toe op de Britse Lizzy Yarnold, die de snelste tijd neerzette.

In de tweede heat verbeterde de Nederlandse zich met 52,26 seconden iets en noteerde ze de zevende tijd. Daarin was ze 25 honderdsten langzamer dan Elisabeth Vathje uit Canada, die als snelste over de finish kwam.

Bos is de eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Spelen, maar behoort niet tot de topfavorieten. Bij de laatste trainingswedstrijden in Pyeongchang eindigde ze als twaalfde. In de World Cup is haar beste resultaat een zevende plaats.

In eerste instantie was ze er met een dertiende plek in het World Cup-klassement net niet in geslaagd om zich te verzekeren van een olympisch ticket, maar het NOC*NSF besloot haar toch af te vaardigen naar Pyeongchang. Door de schorsing van de Russin Elena Nikitina schoof ze namelijk op naar de twaalfde plek op de opgeschoonde lijst.

Yarnold

Yarnold, die vier jaar geleden olympisch kampioene werd in Sochi, was in de eerste run acht honderdsten sneller dan Lölling, de leidster in het wereldbekerklassement. Janine Flock uit Oostenrijk werd op vijftien honderdsten derde.

In de tweede heat kwam Yarnold niet verder dan de negende tijd. Vathje hield daarin de Britse Laura Deas twee honderdsten achter zich. Flock eindigde op zes honderdsten opnieuw als derde.

In het klassement heeft Lölling, die in de tweede run vierde werd, slechts twee honderdsten voorsprong op Flock. Yarnold neemt op een tiende de derde plaats in.

De laatste twee runs staan zaterdag op het programma.