Debutante Visser stunt met olympisch goud op 5 kilometer

Visser klokte in de vierde van zes ritten een baan- en persoonlijk record in de Gangneung Oval (6.50,23) en die tijd was al haar veel meer ervaren concurrentes te machtig.

De Tsjechische Martina Sablikova, die al jaren heerst op de 5 kilometer en in 2010 en 2014 olympisch kampioene werd, moest in 6.51,85 genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar de Russin Natalia Voronina (6.53,98). De druiven waren erg zuur voor Van der Weijden (31), die met 6.54,17 slechts negentien honderdsten tekortkwam voor een medaille.

Visser is pas de tweede Nederlandse olympisch kampioen op de 5 kilometer voor vrouwen, die sinds 1988 op de het olympische programma staat. Dat jaar snelde Yvonne van Gennip naar goud in Calgary.

Nederland heeft in Zuid-Korea nu zes van de zeven schaatsafstanden gewonnen. De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen doorbrak donderdag de hegemonie van 'Team NL' door goud te winnen op de 10 kilometer. Met zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons staat Nederland derde op de medaillespiegel.

Surprise

Tot deze winter was de beste prestatie van Visser een zesde plaats op de 5 kilometer bij de NK afstanden van vorig seizoen, maar de jonge stayer zorgde dit schaatsjaar voor de ene na de andere surprise.

De pupil van Remmelt Eldering eindigde eind december als tweede bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), achter Van der Weijden. Een week later verraste ze met de Europese titel op de 3 kilometer.

De schaatsster uit Beinsdorp verbeterde onderweg bijna elke race een persoonlijk record en ook in de Gangneung Oval schaatste ze sneller dan ooit. Visser begon nog relatief rustig, maar na een kilometer zette ze een serie rondetijden laag in de 32 seconden neer.

Ondanks een mindere laatste ronde (33,13) kwam de Nederlandse uit op 6.50,23, ruim twee seconden onder het baanrecord van Sablikova (6.52,38) en meer dan zes seconden sneller dan haar persoonlijk record (6.56,60). Dat bleek genoeg voor goud.

Van der Weijden

Van der Weijden moest al in de eerste rit starten en de winnares van het OKT schaatste een uitstekende en zeer vlakke race.

Met 6.54,17 haalde de 31-jarige Zuid-Hollandse, die vier jaar geleden bij haar olympische debuut vijfde werd op de 3 kilometer, ruim twee seconden af van haar persoonlijk record (6.56,41), dat ze tijdens het OKT neerzette.

Van der Weijden mocht daarna heel lang hopen op een medaille, maar in de slotrit moest de tot tranen geroerde Nederlandse toezien hoe Sablikova en Voronina onder haar tijd reden. Sablikova (30), die door een rugblessure dit seizoen veel minder kon trainen dan ze wilde, begroette haar zilveren medaille met gejuich.

Pechstein

Drievoudig olympisch kampioene 5 kilometer Claudia Pechstein, die volgende week 46 wordt en dus ruim twee keer zo oud is als Visser, deed in de voorlaatste rit samen met de Canadese Ivanie Blondin een aanval op de tijd van de Nederlandse, maar vanaf 3 kilometer raakten zij het contact met het schema van Visser volledig kwijt.

Blondin kwam met 6.59,38 niet verder dan de vijfde plek. Pechstein, die in 1992 bij de Olympische Winterspelen van Albertville al brons pakte op de 5000 meter en dit seizoen nog de wereldbeker in Stavanger won, ging helemaal kapot in het tweede deel van haar race. De Duitse finishte in 7.05,43 (de achtste tijd) op grote afstand van Visser.