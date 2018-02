Frimpong geniet van leuke berichten uit Ghana na olympisch debuut

"Ik ben absoluut blij met dit resultaat", zei de als dertigste geëindigde Frimpong vrijdag. Hij had bij de beste twinting moeten eindigen om zich te plaatsen voor de beslissende vierde run. De Zuid-Koreaan Sungbin Yun pakte daarin het goud.

"Natuurlijk lig ik nog ver achter. Ik was elf seconden langzamer dan de nummer één, dat is veel. Maar je moet ergens beginnen. Mijn reis begon vijftien jaar geleden, ik wilde een olympiër worden", aldus de Ghanees.

Frimpong heeft naar eigen zeggen zijn doelen bereikt in het Olympic Sliding Centre. "Ik wilde met mijn deelname hier mensen inspireren in Ghana. Ook wilde barrières doorbreken en geschiedenis schrijven. Ook dat is me gelukt."

Geen spijt

De 32-jarige Ghanees hoopt dat hij met zijn deelname de Winterspelen meer op de kaart heeft gezet in zijn geboorteland.

"Ik heb heel veel leuke berichten gekregen vanuit Ghana via social media. Daardoor heb ik het gevoel dat zij er ook onderdeel van waren. Ik hoop dat ze in Ghana nu ook andere sporten op de Spelen gaan volgen."

Frimpong heeft geen seconde spijt gehad dat hij begonnen is met skeleton. "Het is de meest bizarre ervaring die ik ooit gehad heb. Toen ik voor het eerst meedeed was ik heel bang, maar ik werd steeds beter. Het is net als fietsen: je valt, maar je klimt weer op de fiets en gaat door. Daardoor wordt je steeds beter."

Amsterdam

Frimpong verhuisde op 8-jarige leeftijd van Ghana naar Amsterdam en kreeg dertien jaar later de Nederlandse nationaliteit, maar komt op de Spelen uit voor zijn geboorteland.

In Pyeongchang trad hij in de voetsporen van zijn landgenoot Kwame Nkrumah-Acheampong, die in 2010 in Vancouver meedeed aan de slalom en de super-G en daarmee de eerste Ghanees ooit werd op de Winterspelen. Het doel voor Frimpong is om ooit de eerste Afrikaan te worden die een medaille wint op de Winterspelen