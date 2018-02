Debutante Visser voelt druk om Nederland 'ook gelukkig te maken'

Visser snoof in aanloop naar haar eigen race alvast de sfeer in het grote ijsstadion in Zuid-Korea op door de 5 kilometer en de 1500 meter voor mannen live te bekijken. Ze zag dus van dichtbij hoe Sven Kramer en Kjeld Nuis de olympische titel wonnen.

"Dat was heel mooi om mee te maken, maar ik werd er ook wel een beetje gespannen van", glimlacht Visser. "Als ik al dat succes van Nederland zie, word ik wel wat zenuwachtig. Ik krijg dan het gevoel dat ik ook wil presteren, ik wil Nederland het liefst ook zo gelukkig maken. Maar ik probeer die gevoelens zoveel mogelijk van me af te schuiven."

Dat Visser in Gangneung is en over olympische medailles kan praten, is een klein wonder op zich. Tot deze winter was de beste prestatie van de schaatsster uit Beinsdorp een zesde plaats op de 5 kilometer bij de NK afstanden van vorig seizoen.

Dit seizoen deed ze het één plaatsje beter op de Nederlandse kampioenschappen, waardoor ze in november mocht starten op de 5 kilometer bij de World Cup in Stavanger. In Noorwegen baarde ze bij haar internationale debuut opzien met de eerste plek in de B-groep met de derde tijd van de dag (6.58,04).

Kanshebbers

Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december zette Visser de lijn door dat ze deze winter praktisch bij elke race weer harder rijdt dan bij de vorige. Met een persoonlijk record van 6.56,60 eindigde ze als tweede achter Annouk van der Weijden, waardoor ze een olympisch ticket verdiende.

Amper een week later zorgde Visser wederom voor een surprise door de 3 kilometer te winnen bij de EK afstanden in Kolomna, wederom in een persoonlijk record (4.05,31). Die tijd verbeterde ze vorige week nog eventjes bij een trainingswedstrijd in Gangneung (4.04,69).

De pupil van Remmelt Eldering is daarom vrijdag een van de kanshebbers op de olympische 5 kilometer, een afstand zonder absolute topfavoriet. "Ik verbaas me erover hoeveel schaatssters me kennen, hoewel ik nog nooit tegen hen heb gereden. Mijn reputatie is me blijkbaar vooruit gesneld."

"Mijn Europese titel geeft me ook het vertrouwen dat er hier op de Spelen iets mogelijk is", aldus Visser. "Maar ik wil zo onbevangen als mogelijk beginnen aan mijn race. Ik hoef dus niet te horen of te lezen dat mensen voorspellen dat ik een medaille ga winnen. Ha, ik lees hier inderdaad maar geen kranten."

Pechstein

De belangrijkste rivalen van Visser zijn Van der Weijden - die met 6.56,41 beste tijd van het seizoen heeft staan - de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova, de Canadese vrouwen Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann en drievoudig winnares van olympisch goud op de langste afstand Claudia Pechstein.

De Duitse, die in 1992 al brons won op de 5 kilometer en in 1994, 1998 en 2002 goud pakte, wordt volgende week 46 en dus is ruim twee keer zo oud als Visser. "Ik vind het knap van haar dat ze hier nog in de rondte rijdt en nog steeds zo over het ijs kan gaan", zegt de Nederlandse. "Petje af dat ze er nog is."

De 5 kilometer begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Visser rijdt in de vierde van zes ritten tegen de Japanse Misaki Oshigiri. Van der Weijden schaatst als in rit één tegen de Wit-Russische Maryna Zuyeva.

Lees alles over de Winterspelen in Pyeongchang in ons dossier