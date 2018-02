Veelbesproken Anema zegt tijdens Spelen niets over ophef

"Er is, op een niet door mij gekozen moment, in de Volkskrant een verhaal verschenen aan de hand van een interview dat ik in het najaar van 2017 heb gegeven", aldus Anema in een schriftelijke reactie.

"Ik betreur de ophef die is ontstaan. Vooral omdat het binnen een deel van de ploeg voor onrust heeft gezorgd."

Donderdag lekte tijdens de Winterspelen van Pyeongchang uit dat Anema vier jaar geleden na Sochi 2014 een officiële waarschuwing van sportkoepel NOC*NSF heeft gekregen voor een poging tot beïnvloeding van een olympische race op de achtervolging. Sinds dat nieuws naar buiten kwam, is het onrustig rond de Nederlandse equipe.

"Ik heb er bewust voor gekozen niet te reageren op de dag van de 10 kilometer om de voorbereiding en de races van Jorrit Bergsma en Sven Kramer op deze afstand niet verder te verstoren", schrijft Anema.

Voorbereiden

Anema, die zijn pupil Bergsma donderdag zilver zag winnen op de 10 kilometer, wil tijdens de rest van de Spelen ook niets zeggen over de zaak.

"Op dit moment draait alles om de prestaties. We hebben hier in PyeongChang nog ruim een week te gaan waarin we op alle nog te rijden afstanden uitkomen", aldus Anema.

"Ik snap de vraag om nadere uitleg heel goed, maar vind dat de sporters nu in een rustige omgeving zich moeten kunnen voorbereiden. Ik hoop dat de media op dit moment dit standpunt kunnen respecteren in het belang van onze sporters."

Berisping

In Nederland sprak minister Bruno Bruins (Sport) zijn verbazing uit over de kwestie waarvan hij niet op de hoogte was. Bruins kondigde een onderzoek aan naar de gang van zaken. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de affaire. De partij wil van het kabinet meer weten over de manier waarop het NOC*NSF ermee is omgegaan.

NOC*NSF besloot vier jaar geleden het incident met Anema met een schriftelijke berisping af te doen. De sportkoepel besloot de pijnlijke kwestie niet te melden bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsunie (ISU).

Na het onthullende artikel donderdag in de Volkskrant heeft NOC*NSF het IOC alsnog op de hoogte gebracht van de affaire-Anema. De internationale schaatsbond ISU heeft zelf om opheldering gevraagd.

In Gangneung wordt nu met spanning gewacht op een oordeel van IOC en ISU, maar het is vooralsnog de vraag of deze oude zaak nog tijdens Pyeongchang 2018 wordt afgehandeld.

Bergsma beschuldigde na zijn zilveren 10.000 meter aanvankelijk het 'kamp-Kramer' ervan het nieuws over Anema te hebben doorgespeeld. Later bood hij daarvoor zijn excuses aan.