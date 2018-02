IJshockeyers Verenigde Staten herstellen zich na uitglijder tegen Slowakije

Ryan Donato was de grote man aan de zijde van de Verenigde Staten, dat zonder de sterren uit de NHL aantreedt in Pyeongchang. De 21-jarige center was verantwoordelijk voor beide goals. Tussendoor deed Andrey Kudrna iets terug voor de Slowaken.

De Verenigde Staten, de nummer vier in Sochi vier jaar geleden, ging in de eerste groepswedstrijd tegen Slovenië met 3-2 ten onder in de verlenging. Slowakije stuntte door met dezelfde cijfers te winnen Rusland.

De Russische ploeg, die onder de olympische vlag speelt, had vrijdag weinig moeite met Slovenië. Het duel eindigde in 8-2 voor de Russen. Aanvaller Kirill Kaprizov was de belangrijkste man aan Russische kant met drie treffers.

De Verenigde Staten, Slowakije, Rusland en Slovenië hebben in groep B nu allevier één zege geboekt en één nederlaag geleden. Doordat de Amerikanen tegen Slovenië pas onderuit gingen na verlenging gaan zij aan de leiding met een punt meer dan Slowakije en Rusland. De Slovenen staan onderaan met twee punten.