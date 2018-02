Mayer doorbreekt Noorse hegemonie Super-G, Shiffrin is slalomtitel kwijt

De afgelopen vier olympische titels op de Super-G waren allemaal naar Noorwegen gegaan. Titelverdediger Kjetil Jansrud was dit keer de beste Noor op de derde plek. De Zwitser Beat Feuz won zilver.

Mayer was vier jaar geleden in Sochi de beste op de afdaling. Die titel kon de Oostenrijker echter niet prolongeren in Pyeongchang. Mede door de gevolgen van een harde valpartij afgelopen week werd hij daar donderdag slechts negende.

De zege op de afdaling moest de Oostenrijker, die onder meer kampte met een bloeduitstorting op zijn bil, aan Aksel Lund Svindval laten. Voor de Super-G was de 27-jarige Mayer echter fit genoeg om het goud op te eisen, terwijl de Noor het moest doen met de vijfde plek.

"Ik wist na mijn crash niet zeker of ik nog zou kunnen starten deze week", zei Mayer. "En nu win ik hier de Super-G, ik heb er geen woorden voor."

Waar Mayer dit keer dus binnen de lijnen bleef, raakte bijna de helft van de deelnemers buiten de baan of kon om andere redenen geen tijd neerzetten aan de finish op het Jeongseon Alpine Centre.

Shiffrin

Mikaela Shiffrin raakte op de slalom verrassend haar titel kwijt. De Amerikaanse, in Sochi winnares van het goud op dit onderdeel, moest de titel laten aan Frida Hansdotter. De 22-jarige Shiffrin haalde niet eens het podium, omdat ook Wendy Holdener en Katharina Gallhuber sneller waren.

De 32-jarige Zweedse Hansdotter had over twee runs 1.38,63 nodig. Daarmee verwees ze op het Yongpyong Alpine Centre de Zwitserse Holdener (1:38.68) naar het zilver en de Oostenrijkse Gallhuber (1:38.95) naar het brons.

"Dit is een heel grote teleurstelling", zei Shiffrin over haar vierde plek. "Ik ski het hele seizoen al heel goed op de slalom, maar vandaag was ik niet mezelf."

Moioli

De olympische titel op de snowboardcross bij de vrouwen ging naar Italiƫ. Michela Moioli, in 2014 vijfde op het onderdeel, was vrijdag op de piste van het Bokwang Phoenix Park de snelste.

De 22-jarige Italiaanse was ook in haar kwart- en halve finale als eerste de finish gepasseerd. In de grote finale liet ze de pas 16-jarige Julia Pereira de Sousa Mabileau uit Frankrijk (zilver) en de Tsjechische titelverdedigster Eva Samkova (brons) achter zich.