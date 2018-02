Orie heeft 'kiespijn' van teleurstellende zesde plek Kramer op 10 kilometer

"Het is natuurlijk zwaar klote dat dit gebeurt", aldus Orie. "Ik heb er kiespijn van. De teleurstelling is groot."

"Alleen, het is wel sport. We proberen als begeleiding alles te vatten in cijfers en zo goed mogelijk bij te sturen, daar werken we ongelooflijk hard aan. Maar dit is wat sport mooi maakt, de emotie. Het is alleen verschrikkelijk dat het nu ons overkomt. We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt."

De 31-jarige Kramer begon donderdag met het doel om voor het eerst in zijn zeer succesvolle carrière de olympische titel op de 10 kilometer te winnen, nadat het op pijnlijke wijze misging in 2010 (Vancouver) en 2014 (Sochi).

De Fries kwam in de slotrit in de Gangneung Oval echter bij lange na niet aan de winnende tijd van Ted-Jan Bloemen (12.39,77). Met een eindtijd van 13.01,02 bleef de viervoudig olympisch kampioen ver verwijderd van het podium, dat werd gecompleteerd door titelverdediger Jorrit Bergsma (12.41,98) en de Italiaan Nicola Tumolero (12.54,32).

"Natuurlijk doet dit wat met me, wat denk jij nou?", stelde Orie. "Dit zijn dé momenten van hun carrière voor topsporters, hier hebben ze alles voor opzijgezet. Als het me niks zou doen, dan ben ik geen knip voor de neus waard. Dan moet ik wegwezen."

Linker afzet

De Haagse schaatscoach - die eerder deze Spelen goud won met Carlijn Achtereekte (3 kilometer) , Kramer (5 kilometer) en Kjeld Nuis (1500 meter) - meldde in de catacomben van de Gangneung Oval dat Kramer al sinds oktober klaagt over problemen met zijn linker afzet.

"Het is een gevoel bij hem, maar ik kan geen gevoel zien. Hij heeft het gevoel dat het aan één kant niet zo lekker loopt. En dat is heel jammer, want fysiek is hij sterker dan ooit. Dat wijzen alle testen duidelijk uit."

"Soms ging het wel goed, maar soms ook weer niet. Het ging heen-en-weer. Ik heb geprobeerd er zo objectief mogelijk tegenaan te kijken. We hebben video's van vroeger erbij gehaald, maar het probleem is dat je altijd wel een verschil ziet in een schaatsbeweging. Er zit ook altijd verschil tussen links en rechts."

"Het is heel moeilijk vast te stellen wat er nu precies aan de hand is. Het is een gevoel van sturen, vlak voor de afzet. Hij krijgt zijn been niet mee zoals hij dat graag wil."

Geloof

Orie benadrukte dat hij "natuurlijk" geloofde dat Kramer iets voelde dat niet goed zat en dat ze er samen weken aan gewerkt hebben om objectief vast te stellen waarom het schaatsen niet optimaal liep.

"Maar ik heb er niet de vinger op kunnen leggen en dat vind ik verschrikkelijk. Er zijn zoveel factoren die ik niet in de hand heb of niet bij kan sturen, die kunnen het allemaal zijn."

"Als ik nu, na de race, zou zeggen waar het precies aan ligt, zou ik echt een idioot zijn. Want dan had ik dat twee maanden geleden tegen hem moeten zeggen. We hebben er ontzettend hard aan gewerkt, maar dit is wat het is."

